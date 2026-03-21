¿Resultó ganador? Consulte los resultados de los Chances de este viernes 20 de marzo

Este viernes 20 de marzo se jugó el famoso sorteo de Chances, en el que se repartieron millones de colones.

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La habitual transmisión del sorteo inició a las 7:30 p.m. La Junta de Protección Social (JPS) giró las tómbolas hasta que salieron los números según el premio.

Los números que salieron favorecidos en este sorteo son:

Premio mayor: 22, serie 373.

Segundo premio: 69, serie 890.

Tercer premio: 52, serie 323.

La JPS jugó este viernes 20 de marzo el sorteo de Chances número 7020. (JPS/JPS)

Jugoso premio mayor

El premio mayor de este sorteo de Chances era muy jugoso, pues estaba en 240 millones de colones en dos emisiones.

Por otra parte, el segundo premio era de 37 millones de colones y el tercero, 9 millones de colones por emisión.

Aproveche esta oportunidad para reclamar el dinero si resultó favorecido en este juego.

El premio mayor de los Chances de este viernes estaba en 240 millones de colones en dos emisiones. (JPS/JPS)

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¿Dónde se puede reclamar el premio?

Hay diferentes lugares donde puede reclamar su premio, por ejemplo, puede hacerlo en las oficinas de la Junta.

Además, puede dirigirse a algún banco autorizado para sacar el dinero.

Puede reclamar su premio también por medio de los socios comerciales de la JPS.

Si compró en línea, a través del sitio web de la Junta, el dinero le será depositado en la cuenta bancaria que registró.

¿Y el Acumulado?

El sorteo del Acumulado para este viernes estaba en 1.167 millones (el 1) y 275 millones (el 2), ambos en dos emisiones.

Ninguno de los dos premios salió. En esta oportunidad la bolita favorecida fue la de un premio de 2 millones de colones para la combinación de la serie 977 con el número 28.

Para este domingo, ambos acumulados crecerán en 25 millones de colones: el uno queda en 1.192 millones y el dos en 300 millones.

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