¿Va a la feria este fin de semana? Vea cuáles productos bajaron y subieron de precio

¿Le toca hacer compras este fin de semana en la feria del agricultor o en el supermercado? Pues preste atención a los precios de los productos porque algunos subieron de valor, mientras que otros bajaron.

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El Consejo Nacional de Producción (CNP) informó el jueves que el repollo verde bajó su precio la semana pasada en las ferias del agricultor.

Hubo una variación de 12.2% con respecto a la primera semana de marzo. Es decir, pasó de 383 a 337 colones.

Si usted va a la feria este fin de semana, podría encontrar al repollo verde más barato. Foto: Jonathan Jiménez Flores (JONATHAN JIMENEZ FLORES/jonathan Jimenez)

Otros productos que también disminuyeron de precio son la papa blanca y la zanahoria.

En el caso de la papa blanca, pasó de 900 a 829 colones, mientras que la zanahoria bajó de 683 a 657 colones.

La fruta que subió de precio es el tomate, ahora está en 982 colones.

Estos productos variaron en supermercados

Las cosas son poco similares en los supermercados, pues el repollo verde también bajó de precio.

Sin embargo, el repollo en los supermercados es un poco más caro, pues está en 593 colones.

También disminuyó de precio la zanahoria, pasando de 622 a 605 colones.

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Al igual que las ferias, el tomate también aumentó su valor, pero en los supermercados es un poco más caro. Según el CNP, subió a 1.391 colones con respecto a la primera semana de marzo.

El tomate también subió de precio en las ferias del agricultor y en los supermercados. (UCR/UCR)

Otro producto que subió de precio es el aguacate Hass importado, pasando de 2.851 a 2.973 colones.

Sin tantos cambios con las carnes

En el caso de las carnes, no hubo tantos cambios ni en los supermercados ni en las carnicerías.

El CNP señaló que todos los tipos de proteína, ya sea carne, cerdo y bistec, mantuvieron sus precios en los supermercados. Eso sí, los precios son un poco elevados.

La proteína más cara en los supermercados es la carne molida premium de res, cuyo precio es de 4.988 colones, seguida por la costilla de cerdo (4.618 colones).

Mientras que las proteínas mantuvieron su precio en los supermercados, dos productos subieron en las carnicerías.

Por otra parte, en las carnicerías, solo el pollo entero limpio tuvo un aumento en su valor, pero no es tan signficativo, pues pasó de 2.484 a 2.542 colones.

El bistec de res especial bajó de precio en las carnicerías, pasando de 6.323 a 6.198 colones.

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