¿Jugó Chances? Consulte aquí los números ganadores del sorteo

Varios jugadores de los Chances esperaron con ansias la noche del martes 17 de marzo para conocer los números favorecidos del sorteo.

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Alrededor de las 7:30 p.m., la Junta de Protección Social (JPS) reveló los números de cada premio con las bolitas que salieron de las tómbolas.

Estos son los números ganadores del sorteo número 7019 de los Chances:

Premio mayor: 66, serie 704

66, serie 704 Segundo premio: 18, serie 543

Tercer premio: 73, serie 631

Los Chances de este martes tiene como premio mayor un monto de 160 millones de colones en dos emisiones. (JPS/JPS)

¿En cuánto estaba el premio mayor?

El premio mayor de este sorteo estaba en 160 millones de colones en dos emisiones.

Por otra parte, el segundo premio era de 25 millones de colones y el tercero, 7 millones de colones.

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Reclame su premio en estos lugares

Si usted ganó alguno de los números que salió en este sorteo, reclame su premio en las oficinas de la JPS o en los bancos autorizados.

Asimismo, puede hacerlo a través de los socios comerciales de la Junta.

En caso de que haya comprado el número por medio del sitio web de la JPS, el dinero le será depositado en la cuenta bancaria que registró en dicha plataforma.

La Junta de Protección Social (JPS) jugó este martes el habitual sorteo de Chances. (Captura de pantalla)

Recuerde que debe llevar el pedacito en buen estado para reclamar el dinero.

Jugoso premio para este viernes

Este viernes 20 de marzo se jugará el sorteo de Chances, cuyo premio mayor está aún más jugoso.

Según la JPS, el premio mayor será de 240 millones de colones en dos emisiones.

El segundo premio será de 37 millones de colones y el tercero, 9 millones por emisión.

Acumulado aún no sale

El acumulado de la JPS continúa sin salir. En el sorteo de este martes 17 de marzo salió un premio extra de 2.000.000 de colones, con la serie 870 y el número 43.

Para el sorteo de este viernes, el acumulado 1 subirá a 1.167 millones de colones en dos emisiones, mientras que el acumulado 2 aumentará a 275 millones de colones en dos emisiones.

Quedan 32 bolitas con premios extras y 2 con la palabra “acumulado”.

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