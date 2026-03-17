Hay noticias sobre la entrega acelerada del ROP

Si usted es de las personas que pide que adelanten la entrega del Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias (ROP), le tenemos noticias.

Este martes los diputados de la Comisión de Asuntos Sociales de la Asamblea Legislativa dictaminaron positivamente dos de los proyectos de ley que pretenden permitir el retiro acelerado de los fondos.

Avanzan dos proyectos de ley para el retiro acelerado del ROP. (Canva)

Los legisladores dieron el visto bueno a los expedientes24.984, de la diputada oficialista Ada Acuña, y 24.972, de la legisladora Rocío Alfaro, del Frente Amplio.

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El texto de la oficialista detalla que cuando la tasa de reemplazo otorgada por la pensión de los distintos regímenes sea superior al 52,5% del salario de referencia, el jubilado podría retirar todo el ROP y sus rendimientos en un plazo máximo de seis meses, contabilizados a partir de la solicitud.

Ese mismo proyecto plantea también la posibilidad de que el solicitante del ROP reciba retiros programados, según el plazo que elija (24, 36, 60, 120 o 180 meses).

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Cientos de trabajadores piden que se cambie la forma en la que se entrega el ROP. (Cortesía)

Retirar el ROP en un máximo de dos años

Por su parte, el proyecto de Alfaro propone reformar la Ley de Protección al Trabajador para que los solicitantes del ROP que se hayan pensionado entre el 1.° de enero del 2021 y hasta el 31 de diciembre del 2029, puedan retirar los fondos acumulados mediante rentas temporales durante un plazo de 24 meses, hasta agotar el fondo.

Los dos proyectos se aprobaron por mayoría en la Comisión de Asuntos Sociales y ya están listos para discutirse en el plenario legislativo.

La comisión también analizaba un proyecto de ley del legislador independiente Gilbert Jiménez, quien también pretendía el adelanto del pago del ROP, pero esa iniciativa se votó en contra y fue archivada; es decir, eliminada de la corriente legislativa.