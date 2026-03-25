Diputado Leslye Bojorges lanza insulto a Jonathan Acuña y se armó un pleito en el Asamblea

Leslye Bojorges insultó al diputado Jonathan Acuña este martes 24 de marzo durante el plenario.

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Todo inició cuando el diputado frenteamplista Antonio Ortega mencionó que no se podía quedar callado y criticó al oficialismo por darle órdenes al legislador Bojorges. Él pidió se respete la dignidad de cada diputado.

“Creo que, puede ser lo que será, pero (...) no se merece que lo pongan a hacer ese jueguito de entro y me salgo”, dijo Ortega en el plenario.

Esta crítica también la hizo el diputado Jonathan Acuña. Resulta que, según el frenteamplista, Pilar Cisneros le habría dicho a Bojorges que abandonara el plenario.

Leslye Bojorges lanza insulto a Jonathan Acuña

Sin embargo, cuando llegó el turno de hablar de Bojorges, exlegislador del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), se desató un pleito.

El legislador le replicó a Ortega, diciéndole que no necesita que lo defiendan y luego, insultó a Acuña.

“Pilar no me está usando, nunca me ha usado ni ella necesita usar al diputado Leslye Bojorges. (...) No necesito que usted me defienda, don Antonio Ortega, para nada, me defiendo solo”, dijo.

“Don Jonathan Acuña, vergüenza me daría a mí venir a este plenario durante dos años sin bañarme como usted. Véalo, vea la figura, vea el pelo, se dan cuenta que está sin bañar”, añadió.

El diputado Leslye Bojorges insultó a Jonathan Acuña después de que cuestionara que el oficialismo le da órdenes al exlegislador del PUSC. (Asamblea Legislativa /La Nación)

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Vanessa Castro pidió respeto

La presidenta interina y diputada del PUSC, Vanessa Castro, interrumpió la intervención de Bojorges y pidió respeto.

No obstante, el legislador siguió gritando en el plenario hasta que le apagaron el micrófono.

Aun sin micrófono, los gritos de Bojorges resonaron en el lugar hasta que Castro le indicó que se le acabó el tiempo y le dio espacio a la diputada Pilar Cisneros.

Cuando le dieron la palabra a Acuña, el diputado dijo que, al menos, tiene decoro y que llega al plenario a trabajar.

Jonathan Acuña se defendió tras el insulto que le tiró Leslye Bojorges en el plenario. (Asamblea Legislativa/La Nación)

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