¿No puede pagar impuestos? Hacienda anuncia nuevas herramientas en TRIBU-CR

El Ministerio de Hacienda habilitó nuevas herramientas para darles oportunidad a los contribuyentes para que paguen los impuestos.

LEA MÁS: Este es el poderoso mensaje de monseñor Garita desde un hogar de ancianos en San Carlos

Ahora podrán gestionar el aplazamiento o el fraccionamiento de pagos de tributos cuando estén atravesando por una difícil situación financiera, así no incumplen con sus obligaciones.

A través de la plataforma TRIBU-CR, se podrá postergar el pago hasta por 30 días. Incluso, los usuarios podrán dividir la deuda en cuotas por un plazo máximo de hasta 24 meses.

Estas nuevas funciones aplican para personas físicas y jurídicas.

El Ministerio de Hacienda habilitó el aplazamiento y la fracción de pagos de los impuestos para los contribuyentes que tienen dificultades financieras. (Imagen de Shutterstock, modificada con IA) (Shutterstock/Shutterstock, modificada con inteligencia artificial)

¿Se puede aplazar el pago del IVA?

Los contribuyentes pueden aplazar el pago de algunos impuestos, excepto el del Valor Agregado (IVA), así como retenciones y percepciones.

El aplazamiento o fraccionamiento de pago de los impuestos no significa que se eliminen los intereses.

Gabriel Zamora, abogado tributario, advirtió que el monto de la obligación puede ir aumentando si los contribuyentes aplazan los pagos.

“Lo que cambia es la forma en que se paga la deuda, no su naturaleza ni sus efectos económicos”, dijo.

LEA MÁS: MEP ofrece increíble oportunidad para docentes, vea cómo puede inscribirse

Contribuyentes deben presentar declaraciones

Para aplazar o fraccionar el pago de los impuestos, los contribuyentes deben haber presentado las declaraciones correspondientes, justificando por qué no pueden hacer el pago completo.

Se deben presentar las declaraciones con información financiera y técnica que respalde su justificación.

El Ministerio de Hacienda analizará cada caso y decidirá si concederá el aplazamiento o fraccionamiento de pagos de los impuestos. Foto: John Durán (JOHN DURAN/John Durán)

Estas herramientas se pueden utilizar cuando se vence la obligación tributaria.

La Administración Tributaria analiza cada caso y toma la decisión de aprobar el aplazamiento o fraccionamiento del pago.

LEA MÁS: Costa Rica podría recibir más de 25 migrantes por semana desde EE.UU., según acuerdo firmado