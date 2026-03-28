Costa Rica podría recibir más de 25 migrantes por semana desde EE.UU., según acuerdo firmado

Aunque el acuerdo firmado entre el gobierno de Rodrigo Chaves y la administración Trump señala que Costa Rica recibiría máximo 25 migrantes por semana, el país puede aceptar más personas.

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El documento, publicado por el medio La Nación, revela detalles sobre el traslado de los migrantes, entre ellos la cantidad que llegaría por semana.

Las autoridades estadounidenses propondrán 25 migrantes que serían deportados hacia Costa Rica, pero esta cifra podría excederse si así lo decide el país.

El acuerdo firmado con Estados Unidos señala que se enviarían máximo 25 migrantes por semana; sin embargo, Costa Rica puede decidir si recibe a más personas. (Cortesía/Cortesía Defensoría de los Habitantes)

“El gobierno de los Estados Unidos de América tiene la intención de proponer el traslado a Costa Rica de un número máximo de 25 personas por semana”, se indica en el documento.

“El gobierno de la República de Costa Rica podrá decidir exceder este número a su discreción y, en tal caso, se lo informaría a los Estados Unidos”, se añade.

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Organización tendría que proporcionar servicios sin costo

El acuerdo señala que la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) tendría que proporcionar sus servicios para alojamiento y alimentación sin cobrarle al gobierno de Costa Rica.

La administración Chaves Robles coordinará con la organización para facilitar el ingreso y las actividades del personal, así como sus servicios.

Estados Unidos compensará a la OIM por los servicios que proporcione a los migrantes.

“El gobierno de los Estados Unidos de América también tiene la intención de examinar los fondos de asistencia extranjera que puedan estar disponibles para proporcionar alimentos, vivienda y otras cuestiones conexas, de conformidad con la legislación y los reglamentos aplicables”, se indica en el documento.

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) proporcionará servicios para alojamiento y alimentación sin cobrarle a Costa Rica. Estados Unidos indicó que se encargará de compensar a la organización. (Alonso Tenorio/Alonso Tenorio)

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