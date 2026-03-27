¿Quiere hacer un trámite financiero en Semana Santa? Preste atención al horario especial de los bancos

Si usted necesita hacer algún trámite en alguna entidad financiera la próxima semana debe tomar en cuenta que las entidades tendrán horarios especiales por motivo de Semana Santa.

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Durante la Semana Mayor, muchos viajan a la playa para disfrutar unos días de sol y mar, mientras que otros se quedan en sus casas para descansar y cumplir con algunos deberes, como realizar trámites en diferentes entidades.

Para la suerte de los ciudadanos, los bancos y las entidades financieras mantendrán sus puertas abiertas en algunos días de la Semana Santa.

Sin embargo, no ofrecerán servicios en los días feriados, el jueves 2 y viernes 3 de abril para que los empleados disfruten del descanso.

Algunos bancos y entidades financieras cerrarán sus oficinas durante los días feriados en Semana Santa. (Fotocomposición en Canva/Archivo LN /Fotocomposición en Canva/Archivo LN)

Preste atención a los horarios que tendrán los principales bancos, así como entidades financieras, del país:

Banco de Costa Rica

Las oficinas del BCR estarán abiertas del lunes 30 de marzo al miércoles 1 de abril, en horario normal. Estarán cerradas del jueves 2 al sábado 4 de abril.

Se atenderá a los clientes en horario regular hasta el lunes 6 de abril en todo el país.

El BCR mantendrá en funcionamiento sus medios digitales donde se pueden hacer diferentes gestiones.

Por ejemplo, se puede solicitar créditos, CDP, Ahorro Automático, cambios de tarjetas en BCR Directo, disponible en la página web y en el app BCR Móvil.

También se pueden hacer pagos y transferencias, así como gestionar certificaciones y consultar estados de cuenta en la app y el sitio web.

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Banco Nacional

El lunes 30 y el martes 31 de marzo y el miércoles 1 de abril tendrán horario normal.

Sin embargo, el jueves 2 y el viernes 3 de abril estarán cerrados por feriado.

Asimismo, la entidad informó que las oficinas que abren habitualmente sábados estarán cerradas.

Las subsidiarias BN Fondos, BN Corredora de Seguros, BN Vital OPC y BN Valores Puestos de Bolsa estarán abiertos del lunes 30 de marzo al miércoles 1 de abril, en un horario de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. También estarán cerradas los días feriados.

Sus servicios electrónicos estarán disponibles toda la semana, así como los BN Servicios.

BAC Credomatic

La entidad informó que todas sus sucursales permanecerán cerradas del jueves 2 al sábado 4 de abril.

Solamente Rapibanco Aeropuerto estará en funcionamiento en horario normal (de 7:30 a.m. a 5:00 p.m.) para la atención de los viajeros.

Se pueden realizar los trámites a través de Banca en Línea o en la app Banca Móvil.

Se pueden hacer pagos, transferencias y SINPE Móvil a través del sitio web de los bancos, así como sus aplicaciones móviles, durante Semana Santa. (Damián Arroyo C./Damián Arroyo C.)

Banco Popular

Las oficinas del Banco Popular en todo el país tendrán horario regular el lunes 30 y el martes 31 de marzo.

Sin embargo, el miércoles 1 de abril solo estarán abiertos los BP Totales, excepto el de Desamparados, de 8:45 a.m. a 12:45 p.m. Las oficinas comerciales permanecerán cerradas.

Ninguna oficina comercial estará en funcionamiento el jueves 2, viernes 3 y sábado 4 de abril.

La atención se restablecerá el lunes 6 de abril en todo el país.

Los servicios electrónicos del Banco Popular, como cajeros automáticos y multiservicios, estarán disponibles toda la semana.

Se pueden realizar pagos, transferencias, SINPE Móvil y consultas de saldos a través de la app Banca Móvil BPDC y el sitio web de la entidad.

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Grupo Mutual

Se atenderá a los clientes en horario habitual del lunes 30 de marzo al miércoles 1 de abril, mientras que Viernes Santo todas las oficinas estarán cerradas.

El jueves 2 y el sábado 4 de abril solamente estarán abiertas la Auto Caja en Alajuela y la Servicaja en San José y Heredia, de 9:00 a.m. a 4:00 p.m.

El domingo 5 de abril operarán la Auto Caja en Alajuela y la Servicaja en San José.

Durante la semana, funcionarán con normalidad las plataformas Mutual en Línea, Mutual Móvil y SINPE Móvil para hacer pagos y transferencias.