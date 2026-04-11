Incofer da buena noticia a usuarios de tren de importantes rutas

El Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer) dio una buena noticia a los usuarios de tren que se quedaron sin el servicio por las obras en varios puentes ferroviarios.

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Hace unas semanas, Incofer anunció la suspensión de algunos de sus servicios de la ruta Cartago-San José y la conexión Pacífico-Atlántico por las intervenciones que se iban a realizar en ocho puentes ferroviarios del Gran Área Metropolitana (GAM) como parte del programa PROERI para garantizar mayor seguridad en la operación.

En el caso de los cartagineses, no hubo servicio de tren desde el 25 de marzo, mientras que los usuarios de la conexión Pacífico-Atlántico se quedaron sin el transporte desde el 6 de abril.

Incofer anunció la reanudación del servicio de tren hacia Cartago, así como la conexión Pacífico-Atlántico. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Tras intervenir los puentes ferroviarios, Incofer estas rutas volverán a funcionar.

“Luego de un trabajo intenso y comprometido en el marco del Programa PROERI, en el que se intervinieron 8 puentes ferroviarios, anunciamos que a partir del lunes 13 de abril operaremos en todas nuestras rutas de pasajeros”, indicó.

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¿Cuándo se habilitará el servicio de tren?

Incofer informó que el servicio de tren hacia Cartago y de la conexión Pacífico-Atlántico se reanudará este lunes 13 de abril.

Así que si usted va hacia Cartago desde la capital o hacia San José desde la provincia brumosa, tendrá otra opción de transporte, además del bus.

La ruta San José-Cartago y la conexión Pacífico-Atlántico se habilitarán a partir del lunes 13 de abril. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

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