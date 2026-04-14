¿Qué pasó con los 30 migrantes deportados por Estados Unidos que se quedaron en Costa Rica? Esto dice Migración

La Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) brindó una actualización de los 30 migrantes deportados por Estados Unidos que se quedaron en el país el año pasado.

LEA MÁS: Municipalidad de San José se defiende tras críticas por supuesto caos en concierto de Los Ángeles Azules

El gobierno estadounidense envió el año pasado 200 migrantes a Costa Rica de diferentes nacionalidades.

A 30 de estos migrantes se les dio refugio después de que lo solicitaran.

“Desde el momento en que solicitan el refugio, automáticamente entraron a un fuero de protección que les brinda posibilidad de trabajar, de acudir a los servicios médicos, a todos los servicios que brinda el Estado”, dijo Badilla.

Migración comentó que 30 de los 200 deportados por Estados Unidos continúan en trámite de refugio en el país. (Alonso Tenorio/Alonso Tenorio)

“Continúan en trámite de solicitantes de refugio, pero esa condición no les exime de la protección que ya por sí mismo cuentan. Entonces, hasta el momento, los datos nos dicen que están incorporados en el país y que han hecho una vida”, añadió.

Según el medio Semanario Universidad, los migrantes que se quedaron en Costa Rica están en Monteverde y Liberia, donde fueron acogidas por la comunidad cuáquera. Actualmente, se encuentran en una situación muy vulnerable.

Este medio contactó al Servicio Jesuita Costa Rica y la Asociación de los Amigod de Monteverde para conocer la situación actual de los migrantes, pero no se obtuvo respuesta.

LEA MÁS: Hay noticias sobre el proyecto de ley para prohibir el uso de redes sociales a menores de 14 años

Estados Unidos deportó a 25 migrantes

Costa Rica recibió el sábado 11 de abril a 25 migrantes que fueron deportados por la administración Trump.

De los 25 deportados, muchos son guatemaltecos y hondureños. También llegaron personas de Asia, Europa y África.

Ellos se encuentran en un hotel mientras se les resuelve su situación migratoria.

Migración indicó que podían solicitar refugio, acogerse al programa de retorno voluntario o irse por sus propios medios.

El fin de semana Estados Unidos deportó a 25 migrantes a Costa Rica como parte del acuerdo firmado. (AFP/AFP)

Dos días después de su llegada al país, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) inició las entrevistas con los migrantes para definir su futuro: quedarse o irse de Costa Rica.

LEA MÁS: CCSS revela información de mucho interés para los pacientes de cáncer