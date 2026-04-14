CCSS revela información de mucho interés para los pacientes de cáncer

La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) hizo un anuncio que beneficiará a los pacientes de cáncer.

La institución dio a conocer que amplió el acceso a tratamientos oncológicos mediante la optimización de las condiciones de adquisición del Pembrolizumab, una inmunoterapia de alto impacto clínico utilizada en múltiples tipos de cáncer.

CCSS habla de importante negociación sobre tratamiento contra el cáncer. (Shutterstock)

“Este avance es resultado del trabajo articulado entre la Gerencia de Logística y la Dirección de Farmacoepidemiología, en el marco de la Comisión de Negociación de Precios de Medicamentos de Alto Costo y Fuente de Producción Única, lo que permitió establecer condiciones más favorables para la institución y ampliar el acceso de los pacientes a este tratamiento”, detalló la Caja.

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21 indicaciones de uso

Como parte de este proceso, la Caja incluyó su uso en 21 indicaciones oncológicas, entre ellas:

- Melanoma, metastásico y en adyuvancia (en tratamiento complementario contra el cáncer).

- Cáncer de mama triple negativo, tanto metastásico como en etapas tempranas (adyuvancia y neoadyuvancia).

- Cáncer de cérvix, en condición avanzada (persistente, recurrente o metastásico) y localmente avanzado.

- Carcinoma epidermoide de cabeza y cuello, recurrente, irresecable o metastásico.

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- Cáncer renal, metastásico y en adyuvancia.

- Linfoma de Hodgkin clásico, refractario o en recaída.

- Cáncer de pulmón, en esquemas de adyuvancia, perioperatorio y enfermedad metastásica en primera y segunda línea.

- Cáncer de vejiga avanzado.

- Cáncer de esófago y de la unión gastroesofágica.

La Caja se ahorrará muchos millones en la compra del tratamiento. (Alonso Tenorio)

Tratamiento tiene alta demanda

El gerente de Logística de la Caja, Esteban Vega de la O, explicó que el crecimiento sostenido en la demanda de esta inmunoterapia, junto con su impacto clínico, hizo necesario desarrollar un proceso de negociación orientado a garantizar su disponibilidad bajo condiciones sostenibles para la institución.

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Para el doctor Vega, esta negociación representa un hito en la Caja, porque además se logró una reducción en el precio de referencia del medicamento, pasando de $2.700 (unos ¢1.250.100) a $1.440 (unos ¢666.720) por frasco, acompañado de esquemas de bonificación que fortalecen las condiciones de acceso institucional.

“Dado que se trata de un medicamento con fabricante único a nivel mundial, este tipo de negociaciones incorpora mecanismos de confidencialidad establecidos en el marco normativo vigente, con el objetivo de resguardar las condiciones comerciales obtenidas y asegurar mejores resultados para la institución”, informó la Caja.

Solo hay un proveedor en el mundo de ese tratamiento específico. (Shutterstock)

Gran inversión para los pacientes con cáncer

El jerarca confirmó que el Pembrolizumab fue incorporado a la Lista Oficial de Medicamentos (LOM) desde octubre del año anterior, mediante acuerdo del Comité Central de Farmacoterapia, instancia responsable de evaluar la evidencia científica, seguridad, eficacia y costo-efectividad de los tratamientos.

“Esta inclusión permite ordenar su uso institucional bajo criterios técnicos y favorecer un acceso más equitativo para los pacientes”, añadió el gerente.

Durante 2025, la Caja destinó aproximadamente $31,18 millones a la adquisición de este medicamento, logrando a su vez un ahorro cercano a $9,88 millones, producto de la combinación de reducción de precio y esquemas de bonificación.

Para 2026, la institución proyecta un ahorro aproximado de $51 millones, como resultado de una gestión basada en análisis técnico, planificación del consumo y negociación estratégica.