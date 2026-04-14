Salud anuncia nuevo caso de chikungunya en Costa Rica

En menos de cuatro días, el país registró un nuevo caso de chikungunya.

El Ministerio de Salud informó este martes 14 de abril que una mujer de 52 años, de nacionalidad costarricense, fue contagiada del virus.

LEA MÁS: Diputados entrantes recibirían otra capacitación en la Asamblea Legislativa en esta fecha

Ella cuenta con un antecedente de viaje reciente a Nicaragua. Según la investigación epidemiológica que los expertos realizaron, la mujer entró al país durante el período de incubación del virus. Por eso, se le califica como un caso importado.

El Ministerio de Salud confirmó un cuarto caso de chikungunya, cuatro días después de informar el tercer caso. Foto de Shutterstock. (Shutterstock)

Afortunadamente, no tiene complicaciones de salud.

El chikungunya se transmite por medio de la picadura de mosquitos y genera síntomas como fiebre alta (mayor a 39°C), dolor e inflamación en las articulaciones, dolor de cabeza y náuseas y malestar general.

LEA MÁS: Migración explica por qué Costa Rica recibió a 12 centroamericanos deportados por Estados Unidos pese a negativa inicial

Otros casos de chikungunya

Hace cuatro días se informó un caso de este virus. Se trataba de un hombre de 45 años, vecino de Guanacaste y de nacinalidad extranjera. Él tampoco presenta complicaciones de salud.

En enero se confirmó el segundo caso de una mujer de 51 años, vecina de Esparza. En ese mismo mes se anunció el primer caso; se trataba de un joven de 24 años, también vecino de Esparza.

El país registra cuatro casos de chikungunya, en Esparza, Guanacaste y Heredia. Foto de Shutterstock. (Shutterstock)

El Ministerio de Salud indicó que desde el 2017 no se registraban casos.

Se recomienda a la población usar repelente contra mosquitos, vestir ropa de manga larga, utilizar mosquiteros y eliminar criaderos de mosquitos.

En caso de que presente síntomas, acuda a un médico para que le brinde el tratamiento correspondiente.

LEA MÁS: Costarricense de 16 años conquista Harvard como mejor orador en prestigiosa conferencia internacional