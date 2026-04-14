Diputados entrantes recibirían otra capacitación en la Asamblea Legislativa en esta fecha

Los diputados electos llegaron a su nuevo lugar de trabajo el pasado viernes 10 de abril para conocer el funcionamiento del plenario y las comisiones. Ellos tendrían otra capacitación en los próximos días, justamente 12 días antes del cambio del periodo legislativo.

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Así lo señaló la diputada electa y presidenta del Partido Pueblo Soberano (PPSO), Mayuli Ortega.

Resulta que el viernes pasado no asistieron todos los diputados entrantes. De los 57 electos, solo 43 estuvieron presentes en la primera inducción.

Diputados entrantes tendrán otra capacitación la próxima semana. Foto Alonso Tenorio (Alonso Tenorio/Atenorio)

Algunas caras conocidas del PPSO que estuvieron ausentes en la capacitación del viernes son José Miguel Villalobos, abogado y amigo de Rodrigo Chaves; Juan Manuel Quesada, expresidente de Acueductos y Alcantarillados; y Marta Eugenia Esquivel, expresidenta de la Caja Costarricense de Seguro Social.

En la capacitación tampoco estuvo Edgardo Araya, abogado y diputado electo del Frente Amplio.

Al consultarle a Ortega la razón por la cual varios de sus diputados no asistieron a la primera inducción, la presidenta de la agrupación afirmó que hay dos fechas de la capacitación, la primera era el viernes y la segunda es el lunes 20 de abril.

Al consultar a la Asamblea Legislativa, se indicó que tentativamente en esa fecha habrá otra inducción, pero la dinámica podría cambiar. Este día irán los diputados que no asistieron a la inducción programada el viernes pasado.

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Cambios en el plenario

Como parte de la capacitación, los diputados entrantes tuvieron la oportunidad de estar en el plenario, donde realizarán las votaciones de los proyectos de ley, así como el control político.

Sin embargo, un importante detalle no pasó desapercibido. Los diputados del oficialismo se colocaron lejos de la barra de prensa, algo que no está permitido según el protocolo.

De acuerdo con el Reglamento del Ceremonial Protocolar de la Asamblea Legislativa, el oficialismo debe estar a la izquierda de la mesa del Directorio, es decir, a espaldas de la barra de prensa.

“Con base en el orden de precedencia indicado, los diputados se ubicarán en las curules respetando el siguiente orden: a la izquierda de la mesa del Directorio, la fracción del Gobierno, y a la derecha se ubicará la fracción mayoritaria de oposición; en ambos casos, el jefe de la fracción encabezará. Las fracciones de oposición de minoría ocuparán las curules de izquierda a derecha, de mayor a menor, conforme el número de diputados que la conforman, iniciado siempre por el jefe de fracción”, dice el artículo 15 de dicho reglamento.

En la inducción a los diputados electos, hubo un detalle que no pasó desapercibido. El oficialismo se colocó lejos de la barra de prensa, incumpliendo con el protocolo. (Ingrid Hidalgo/Ingrid Hidalgo)

Karla Granados, gerente general de la Asamblea Legislativa, afirmó que la fracción oficialista solicitó el reacomodo, pues, al parecer, se sentían “cómodos” en el otro lado.

Durante la capacitación, los diputados entrantes recibieron una guía de cómo deben realizar las votaciones en las comisiones, así como en el plenario, donde deberán elegir al directorio el 1 de mayo.

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