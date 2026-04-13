Iglesia Católica de Costa Rica se pronuncia por críticas de Trump al papa León XIV

Los obispos de la Conferencia Episcopal de Costa Rica salieron a defender al papa León XIV tras las críticas del presidente estadounidense, Donald Trump.

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En una carta compartida en redes sociales, los obispos lamentaron y expresaron preocupación por las declaraciones brindadas por el mandatario estadounidense.

“El Sucesor de Pedro, con toda la Iglesia, está llamado a servir a Dios, a la verda y a la paz. En su insistencia vehemente por la paz no hay más interes que la justicia y el amor, especialmente hacia los miles de inocentes que siguen siendo grandes víctimas en las guerras abiertas actualmente en el mundo”, indicaron.

Los obispos de Costa Rica salieron a defender al papa León XIV tras críticas de Trump. (FILIPPO MONTEFORTE/AFP)

“Como enseña el magisterio de la Iglesia y han reiterado los pontífices a lo largo de la historia, la guerra, toda guerra, es siempre una derrota para la humanidad porque conlleva la destrucción de la fraternidad humana”, añadieron.

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Trump se pelea con el papa

El papa León XIV compartió un mensaje el fin de semana en favor de la paz y contra el egocentrismo que desató la molestia del mandatario estaounidense.

El pontífice hizo un llamado a los líderes mundiales abandonar la “idolatría del dinero”.

“El que reza es consciente de sus propios límites, no mata ni amenaza con la muerte. En cambio, está sometido a la muerte quien ha dado la espalda al Dios vivo, para hacer de sí mismo y de su propio poder el ídolo mudo, ciego y sordo (Sal 115,4-8), al cual sacrificar todo valor y pretender que el mundo entero se doblegue ante él. ¡Basta ya de la idolatría de uno mismo y del dinero! ¡Basta ya de la exhibición de la fuerza! ¡Basta ya de la guerra! La verdadera fuerza se manifiesta en el servicio a la vida“, dijo.

El presidente Donald Trump arremetió contra el papa León XIV en su red social Truth Social después de que el pontífice hiciera un llamado a detener toda guerra. (AFP/AFP)

Trump utilizó su red social Truth Social para atacar al líder de la Iglesia Católica. El presidente estadounidense interpretó las palabras del pontífice como una interferencia en su política de seguridad.

“No soy un gran seguidor del papa León. Él es una persona muy liberal, y es un hombre que no cree en detener el crimen”, dijo.

Asimismo, afirmó que el líder de la Iglesia Católica es “débil en materia de delincuencia y pésimo en política exterior”.

“Leo debería estar agradecido porque, como todos saben, fue una sorpresa mayúscula. No estaba en ninguna lista para ser papa, y la Iglesia lo puso allí solo porque era estadounidense, y pensaron que esa sería la mejor manera de lidiar con el presidente Donald J. Trump”, señaló.

El pontífice le respondió, indicando que no es un político y no le tiene miedo.

“No quiero entrar en un debate con él”, dijo el papa León XIV.

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