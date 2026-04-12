Migrantes deportados por Estados Unidos tendrán estos días para definir su futuro

Los migrantes deportados por Estados Unidos que llegaron al país este sábado 11 de abril tienen al menos una semana para definir su futuro.

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Durante los primeros siete días de su estancia en Costa Rica, los migrantes podrán manifestar su deseo de permanecer en el país.

La Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) afirmó que se autorizará un programa de regulación migratoria temporal por razones humanitarias.

Los extranjeros podrán solicitar al país que les dé refugio.

Los migrantes deportados por Estados Unidos que llegaron este sábado tienen una semana para definir su futuro. (DGME/DGME)

¿Pueden no escoger alguna alternativa e irse? La DGME indicó que sí. Si un migrante no solicita refugio, ni manifiesta deseo de quedarse en el país, podrá hacerlo, pero debe comentarlo durante la atención primaria.

De ser así, pueden irse de las instalaciones donde se realiza el control migratorio y dirigirse a donde deseen por sus propios medios, pese a que varios de los migrantes que llegaron al país provienen de países africanos, donde no se habla el idioma español.

Asimismo, aquellas personas que deciden irse del país, deben comunicarlo a Migración para que se acojan al programa Retorno Voluntario Asistido, así recibir apoyo humanitario en la gestión del viaje.

La DGME señaló que los migrantes deportados podrán optar por pagar por sus propios medios su viaje de regreso a sus países, si así lo prefieren.

Migrantes deportados por Estados Unidos

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¿De cuáles países provienen los migrantes deportados?

La mayoría de los migrantes deportados que llegaron al país este sábado provienen de países africanos, mientras que otros son de China, Albania, Honduras y Guatemala.

Albania: 1 persona (mujer)

Camerún: 4 personas (dos mujeres y dos hombres)

China: 2 personas (ambos hombres)

Guatemala: 8 personas (cinco hombres y tres mujeres)

Honduras: 4 personas (dos mujeres y dos hombres)

India: 3 personas (todos hombres)

Kenia: 1 persona (mujer)

Marruecos: 2 personas (ambos hombres)

En el vuelo proveniente de San Diego, también iba a bordo una persona costarricense. De momento se desconoce su identidad.

Según el acuerdo que firmaron los gobiernos de Rodrigo Chaves y Donald Trump, Costa Rica recibirá 25 migrantes por semana. Esta cifra podría aumentar si así lo permite la administración costarricense.

Según el acuerdo firmado entre los gobiernos de Rodrigo Chaves y Donald Trump, el país recibirá 25 migrantes por semana. (Casa Presidencial/La Nación)

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