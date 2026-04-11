Estos vuelos de Volaris dejarán de operar a partir de este domingo

A partir de este domingo 12 de abril, la aerolínea Volaris dejará de realizar vuelos a otros países centroamericanos desde Costa Rica.

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Se tratan de los vuelos directos hacia San Salvador, Ciudad de Guatemala y Miami, esto debido a los altos impuestos de salida y tasas aeroportuarias.

El gerente de Volaris El Salvador, Ronny Rodríguez, confirmó al medio salvadoreño la Prensa Gráfica la decisión de suspender estos vuelos.

La aerolínea Volaris dejará de operar vuelos hacia algunos países de Centroamérica desde Costa Rica a partir de este domingo. Foto: Alonso Tenorio (Alonso Tenorio/Atenorio)

La empresa mexicana afirmó que los altos impuestos de salida y tasas aeroportuarias limitan la viabilidad del modelo de ultra bajo costo que busca ofrecer en la región.

Costa Rica presenta valores más altos

Costa Rica presenta una tasa muy alta en los cargos que pagan los pasajeros, así como Honduras. El promedio regional se ubica en $48.61.

Por otra parte, El Salvador y Guatemala registran las tasa más bajas, con $39 y $32 respectivamente.

Rodríguez explicó que los cargos a los boletos representan entre un 62% y un 70% del precio final. Es decir, alrededor de $110 corresponden a impuestos y tasas.

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Por otro lado, menos de $74 corresponde a la tarifa aérea, lo que impacta el modelo de bajo costo que ofrecen algunas aerolíneas, como Volaris.

Volaris mantendrá algunos vuelos

Esta decisión no significa que la aerolínea mexicana se irá del país, pues algunos vuelos continuarán operando.

Los ticos podrán volar hacia Ciudad de México, Cancún, Guadalajara y Orlando, en Estados Unidos.

La suspensión de vuelos de Volaris desde Costa Rica hacia Centroamérica no significa que la empresa se irá del país, pues continuará brindando servicio hacia México y Estados Unidos. (Rafael Pacheco Granados)

Asimismo, Volaris continuará operando vuelos desde El Salvador hacia Washington D.C., Los Ángeles, Oakland, Newark, Houston y Ciudad de México, mientras que desde Guatemala habrá vuelos hacia Ciudad de México, Cancún y Los Ángeles.

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