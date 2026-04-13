Diputado fue detenido por supuesto delito que habría cometido en hermoso sitio turístico

Un diputado de la República fue detenido este domingo 12 de abril por supuestamente cometer un delito en un hermoso sitio turístico del país.

Se trata de Yonder Salas, del Partido Nueva República. La Teja consultó a la Fiscalía sobre la detención y nos informaron que cuando se enteraron de que se trataba de un legislador, lo liberaron y abrieron un proceso por aparte.

El diputado Yonder Salas fue detenido por el delito de pesca ilegal. (Archivo)

“La Fiscalía Adjunta de Pococí recibió ayer (domingo) un informe del SINAC, así como a tres personas detenidas como sospechosas de cometer el delito de pesca ilegal dentro del Parque Nacional Tortuguero, en la provincia de Limón.

“A los imputados, dos adultos de apellidos Azofeifa y Salas, se les abrió la causa penal 26-000503-0485-PE, y a una persona menor de edad se le abrió el caso 26-078-1037-PJ, en la Fiscalía Adjunta Penal Juvenil sede Pococí”, detalló.

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Cambio en el proceso

Según consta en el acta emitida por la Fiscalía de Pococí, a las 10:40 p. m. de ayer domingo, la defensa técnica de Salas informó que su representado es diputado, lo cual desconocía la Fiscalía hasta ese momento.

“Esta condición le otorga inmunidad a Salas, lo que implica un trámite procesal distinto. En consecuencia, se ordenó su libertad y, esta mañana, se remitió un testimonio de piezas (expediente paralelo) a la Fiscalía General de la República, instancia que continuará la investigación en su contra, bajo el expediente 26-000508-0485-PE.

“En esa causa la Fiscalía de Pococí informó que se encuentra a la espera de la ampliación de un informe del SINAC, para citar al imputado y tomarle la declaración indagatoria.

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Yorden Salas dice que todo fue un mal entendido. (Archivo)

Diputado dice que todo fue un malentendido

El legislador de Nueva República se refirió a lo ocurrido y dice que no cometió ningún delito.

“Todo fue un malentendido, nosotros íbamos en una lancha por los canales, muy cerca del pueblo de Tortuguero, no en el río Sierpe, cuando la lancha empezó a dar problemas mecánicos; en eso se nos acercó una embarcación del SINAC y nos indicó que debíamos acompañarlos, ya que hubo una diferencia con otra persona que iba en la lancha. Después, todo se aclaró y no pasó a más, nos fuimos sin ningún problema de la Fiscalía, tanto fue así que ni tan siquiera me tomaron los datos”, detalló el diputado, contradiciendo la versión de la Ministerio Público.