Hay noticias sobre el proyecto de ley para prohibir el uso de redes sociales a menores de 14 años

¡Atención, papás! Hay noticias sobre el proyecto de ley que pretende prohibir el uso de las redes sociales para los menores de 14 años.

Los diputados de la Comisión de Juventud, Niñez y Adolescencia, de la Asamblea Legislativa, dictaminaron afirmativamente la iniciativa.

El texto fue presentado por la legisladora María Marta Carballo, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC).

Avanza proyecto de ley para prohibir de uso de redes sociales para menores de 14 años. (Canva)

El proyecto tiene un artículo que prohíbe la creación y el uso de cuentas en redes sociales para menores de 14 años.

“El acceso para personas menores de 14 años se limitará exclusivamente a servicios o versiones infantiles certificadas y explícitamente diseñadas para menores de edad, con control parental activo y sin funcionalidades adictivas por defecto. Además, se prohíbe absolutamente la publicidad personalizada basada en datos de menores de edad”, detalla el texto propuesto.

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Papás e instituciones deberán velar por los menores

Según la iniciativa, los padres, encargados legales y tutores de los menores, en conjunto con el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt), la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) y facilitadores de plataformas digitales, quedan obligados a velar por el cumplimiento de la prohibición, en caso de que sea aprobada.

Los papás tendrán que tener supervisión para cumplir la ley. (Archivo)

Además, el proyecto también delimita el uso de las redes sociales para jóvenes entre los 14 y 18 años, ya que obliga a las plataformas a implementar medidas robustas y proporcionales para determinar si un usuario es menor de edad, incluyendo verificación por terceros, credenciales digitales y otros.

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La propuesta de la legisladora socialcristiana establece la obligación de contar con la autorización verificable de los padres o encargados para que los jóvenes puedan crear cuentas, perfiles o páginas en redes sociales.

Entre las obligaciones que tendrían las plataformas digitales están implementar la detección proactiva de grooming y contenido sexual/violento dirigido a menores, y respuesta prioritaria a requerimientos de PANI/OIJ.

María Marta Carballo fue quien presentó el proyecto de ley. (Asamblea Legislativa)

Además, facilitar paneles de supervisión parental: reportes de actividad, límites de tiempo, bloqueo de contactos y “modo escuela” para horarios lectivos.

Con el dictamen en la comisión legislativa, el proyecto pasará al plenario legislativo para la votación en primer y segundo debate.