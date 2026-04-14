Municipalidad de San José se defiende tras críticas por supuesto caos en concierto de Los Ángeles Azules

Algunos videos en redes denunciaron supuestos desordenes en el concierto de Los Ángeles Azules. (ángeles azules/ángeles azules)

El concierto de Los Ángeles Azules, en el cierre del festival Transitarte, sigue dando de qué hablar, pero ahora la Municipalidad de San José salió al paso de las críticas.

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Luego de que en redes sociales circularan videos donde se observa a personas derribando mallas e intentando ingresar por zonas no habilitadas, además de denuncias sobre desorden, salidas colapsadas y gente que no pudo entrar, las autoridades defendieron el operativo de seguridad.

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“La valoración es positiva”

El director de la Policía Municipal, Marcelo Solano, aseguró que el balance del evento fue bueno, pese a lo que se ha visto en plataformas digitales.

“La valoración que hacemos del operativo de seguridad es positiva. Se reportaron solamente incidentes menores, típicos de una concentración tan grande de personas”, afirmó.

Sobre los videos que se viralizaron, explicó que corresponden a un grupo de personas que intentó ingresar por una zona que estaba destinada exclusivamente para la salida.

Según detalló, el personal de seguridad actuó de inmediato para controlar la situación.

“Lo que se observa en imágenes duró solo unos minutos, en el tanto el personal de seguridad logró tener control del sitio y la zona volvió a la normalidad”, indicó.

Este fue el video que compartió el creador de contenido.

¿Por qué había mallas y controles?

Uno de los principales reclamos en redes fue precisamente el uso de mallas y carrileras para controlar el acceso.

Sin embargo, desde la municipalidad explicaron que estas medidas eran necesarias para respetar el aforo permitido por el Ministerio de Salud y garantizar la seguridad de los asistentes.

Además, señalaron que había un amplio acceso habilitado desde horas antes del concierto, pero que muchas personas llegaron tarde y ya no pudieron ingresar.

“Entendemos que podían mostrar su malestar ante la imposibilidad de entrar”, añadió Solano.

Versiones encontradas

Mientras algunos asistentes denunciaron caos y desorden, otros usuarios en redes aseguraron que no presenciaron situaciones graves durante el evento y que, pese a la gran cantidad de público, el ambiente se mantuvo tranquilo.

Las imágenes que circularon, sin embargo, encendieron el debate sobre la organización y la capacidad para manejar este tipo de eventos masivos.

Videos en redes mostraron a personas intentando ingresar por zonas no habilitadas. (Jorge Navarro para La Nación)

¿Y la plata?

Otro de los temas que levantó polémica fue el costo del concierto, con comentarios que señalaban que el dinero pudo invertirse en mejoras para la ciudad, como iluminación en La Sabana.

Ante esto, la Municipalidad aclaró que el show no fue financiado con recursos públicos.

Según indicaron, la presentación fue cubierta en su totalidad por patrocinio privado, mientras que el aporte municipal se limitó a servicios como la presencia de la Policía Municipal y apoyo en reciclaje.

Además, señalaron que el proyecto de iluminación del parque metropolitano La Sabana sigue en marcha y que pronto darán a conocer avances.