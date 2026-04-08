Famosísima banda mexicana será la encargada del cierre de Transitarte 2026

La Municipalidad de San José ya calentó motores para el gran cierre del Transitarte 2026 y soltó una noticia que pondrá a más de uno a sacar los pasos prohibidos.
Este miércoles confirmaron que el grupo internacional invitado será Los Ángeles Azules, quienes llegarán directamente desde México para poner a bailar a los asistentes con sus éxitos más sonados.
El evento se realizará este domingo 12 de abril en el Parque Metropolitano La Sabana, donde los conciertos arrancarán a partir a las 3 de la tarde.
Antes de los intérpretes de “17 años” estarán en la tarima principal las agrupaciones nacionales Editus, Un Rojo Reggae Band y Tapón.
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Eso sí, la fiesta empezará mucho antes, ya que desde las 10 a.m. habrá una agenda cargada de actividades para toda la familia.
A esto se le suman ferias gastronómicas, emprendimientos, juegos y entretenimiento, en un ambiente pensado para disfrutar entre familia y amigos, completamente gratis y con mucha seguridad.
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Sin duda, un cierre que promete pura alegría en el corazón de la capital.