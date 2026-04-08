Farándula

Famosísima banda mexicana será la encargada del cierre de Transitarte 2026

Transitarte 2026 se realizará del viernes 10 al domingo 12 de abril en San José

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Por Silvia Núñez
29/03/2025. Transitarte 2025. Parque Nacional, Parque España, Parque Morazán. Fotografía: Lilly Arce
El Transitarte 2026 arranca este viernes y concluye el domingo con el concierto internacional. (Lilly Arce/Lilly Arce)

La Municipalidad de San José ya calentó motores para el gran cierre del Transitarte 2026 y soltó una noticia que pondrá a más de uno a sacar los pasos prohibidos.

Este miércoles confirmaron que el grupo internacional invitado será Los Ángeles Azules, quienes llegarán directamente desde México para poner a bailar a los asistentes con sus éxitos más sonados.

El evento se realizará este domingo 12 de abril en el Parque Metropolitano La Sabana, donde los conciertos arrancarán a partir a las 3 de la tarde.

Antes de los intérpretes de “17 años” estarán en la tarima principal las agrupaciones nacionales Editus, Un Rojo Reggae Band y Tapón.

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Los Ángeles Azules
Los Ángeles Azules serán los encargados del cierre del Transitarte 2026. (Instagram/Instagram)

Eso sí, la fiesta empezará mucho antes, ya que desde las 10 a.m. habrá una agenda cargada de actividades para toda la familia.

A esto se le suman ferias gastronómicas, emprendimientos, juegos y entretenimiento, en un ambiente pensado para disfrutar entre familia y amigos, completamente gratis y con mucha seguridad.

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Sin duda, un cierre que promete pura alegría en el corazón de la capital.

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Silvia Núñez

Silvia Núñez

Periodista de Espectáculos y Sucesos. Bachiller en periodismo de la Universidad Central desde el 2004. Labora en el Grupo Nación desde el 2013.

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