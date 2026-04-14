Costarricense venía junto con grupo de 25 migrantes enviados por Estados Unidos

La Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) compartió el sábado 11 de abril que Estados Unidos envió el primer grupo de migrantes deportados. En el vuelo proveniente de San Diego también iba una costarricense.

LEA MÁS: TSE hace importante anuncio sobre cambio que empezará a regir a partir de este lunes 13 de abril

“Este sábado, la Dirección General de Migración y Extranjería recibió 25 personas extranjeras y una costarricense deportadas desde Estados Unidos como parte del memorando de entendimiento entre el Gobierno de los Estados Unidos y el Gobierno de Costa Rica”, informó.

Omer Badilla, director general de Migración y Extranjería, indicó a La Teja este lunes 13 de abril que la persona costarricense que fue deportada por Estados Unidos es una mujer.

Migración afirmó que Estados Unidos aprovechó el vuelo para deportar a una mujer costarricense que no conformaba el grupo de los 25 deportados. (AFP/AFP)

“Estados Unidos aprovechó el vuelo para traer a una persona costarricense, pero no venía en categoría de los deportados derivados del acuerdo. (...) Es una mujer, se le hizo el protocolo de ingreso correspondiente y no tiene ningún antecedente o alerta de seguridad”, indicó.

El director de Migración comentó que el país recibe cada dos semanas a costarricenses que son deportados por Estados Unidos.

Entre 2025 y lo que va de este año, se han deportado a más de 164 costarricenses del país norteamericano.

LEA MÁS: A señora de 63 años con serio problema en la rodilla le dieron la cita que tanto le urge para el 2047

Tico compartió pesadilla que se vive en centros de detención

Freddy Varela, conocido como Freddy Chispudo, es uno de los cientos de costarricenses que fueron deportados por Estados Unidos. Él contó a La Teja la pesadilla que vivió en los centros de detención durante 15 días.

Él fue detenido por los oficiales del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) en Nueva Jersey hace seis meses y fue enviado a tres centros de detención.

“Vi muchas cosas ahí adentro y es horrible. Quizás es el peor momento que he tenido que atravesar en mi vida“, dijo.

Comentó que la comida es horrible al grado de que no lavan bien las bandejas donde la echan y además, el ambiente que se vive en esos sitios es muy pesado.

“Si usted ocupa bañarse o ir al baño, en esos módulos hay dos o tres baños en una esquina, al aire libre. Todos lo ven a usted porque no tiene dónde esconderse. Es muy denigrante y humillante. Es una experiencia terrible”, contó.

Cuando llegó al primer centro de detención, le dieron cuatro objetos: un cepillo de dientes, un jabón, un desodorante pequeño y una toalla pequeña. Además, se tuvo que cambiar la ropa, como la camisa que le regaló su papá cuando fue a Estados Unidos, y guardarla en un saco que le entregaron.

Los migrantes, entre ellos costarricenses, viven un ambiente tenso en los centros de detención. Un tico compartió que nadie les da explicaciones sobre su situación. (Defense Visual Information Distribution Service/ICE)

Pagó una abogada, pero, al parecer, nunca le pudo ayudar porque a don Freddy lo movieron a diferentes centros y perdieron el contacto.

Llegó a Costa Rica el 29 de setiembre de 2025 y desde entonces, ha estado construyendo su nueva vida desde cero.

LEA MÁS: Iglesia Católica de Costa Rica se pronuncia por críticas de Trump al papa León XIV