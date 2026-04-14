Costa Rica ya tiene nuevo símbolo nacional: marcha fúnebre fue aprobada en segundo debate

¡Ya es un hecho! La marcha fúnebre “El Duelo de la Patria” es el nuevo símbolo nacional de Costa Rica.

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Este martes 14 de abril se aprobó en segundo debate el proyecto de ley presentado por el diputado y presidente de la Asamblea Legislativa, Rodrigo Arias.

Treinta y cuatro diputados votaron a favor, mientras que siete no estaban de acuerdo de declarar esta marcha fúnebre como símbolo nacional.

Este martes se aprobó en segundo debate la declaratoria de la marcha fúnebre como símbolo nacional. Foto Alonso Tenorio (Alonso Tenorio/Atenorio)

Los diputados que estaban en contra fueron los del oficialismo y el independiente Leslye Bojorges.

En su discurso, Rodrigo Arias señaló que declarar esta obra musical como símbolo nacional es un “acto de justicia con nuestra memoria cultural”.

“Es un acto de respeto hacia nuestro patrimonio musical. Es un acto de reconocimiento a su autor, Rafael Chaves Torres”, dijo.

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¿Qué implica el proyecto de ley?

Con la aprobación de la iniciativa del diputado liberacionista, esta marcha fúnebre será reproducida en actos solemnes de duelo ante la muerte de presidentes o expresidentes de la República, expresidentes de la Asamblea Legislativa, diputados, exdiputados, magistrados, exmagistrados, entre otros.

"El duelo de la Patria" será reproducido en actos solemnes ante la muerte de presidentes y expresidentes de la Républica, diputados, magistrados y exmagistrados y otras figuras políticas. (Cortesía/Cortesía)

Asimismo, será escuchada en situaciones de catástrofe nacional y otros hechos que impliquen el fallecimiento de ciudadanos en actos valerosos.

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