Quieren inmortalizar el nombre de la exprimera dama Lorena Clare de una forma única y especial

El nombre de la exprimera dama Lorena Clare Facio podría quedar inmortalizado en el país de una forma única y especial.

Los diputados del Partido Unidad Socialcristiana (PUSC), presentaron un proyecto de ley que propone asignar su nombre a la Clínica Oftalmológica de la Caja Costarricense de Seguro Social, en reconocimiento a su trayectoria y legado como una figura clave en el impulso de la atención oftalmológica en el país.

El nombre de Lorena Clare podría ser inmortalizado de una forma muy noble. (José Cordero)

“La iniciativa busca rendir homenaje a una mujer recordada por su compromiso con las poblaciones más vulnerables y por su papel determinante en la promoción de soluciones concretas en materia de salud visual.

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“Durante su gestión como primera dama de la República (1998–2002), impulsó acciones que permitieron articular esfuerzos entre el sector público y privado, dando origen a iniciativas como la Fundación Mundo de Luz y sentando las bases para la creación de la Clínica Oftalmológica, hoy convertida en un centro especializado que ha beneficiado a miles de personas, permitiéndoles recuperar la vista y mejorar su calidad de vida", detalló el PUSC.

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Doña Lorena hizo una gran labor durante la administración de su esposo, Miguel Ángel Rodríguez. (Archivo)

Un acto de justicia y reconocimiento

El proyecto fue propuesto por el legislador Horacio Alvarado.

“Este proyecto reconoce que detrás de esta clínica no solo existe infraestructura, sino una historia de sensibilidad social, compromiso y visión país. Nombrarla en honor a doña Lorena Clare Facio constituye un acto de justicia y un reconocimiento coherente con el impacto de su labor en la sociedad costarricense”, expresó Alvarado.

Doña Lorena falleció el martes 17 de marzo, tras una lucha contra el cáncer de páncreas. Ella fue esposa del expresidente Miguel Ángel Rodríguez, durante su administración, entre 1998 y 2002.