Si usted es de las personas que están hartas de las presas y apoya el proyecto del tren, le tenemos noticias

Si usted es de las personas que sufre a diario por las presas que hay en el país y está deseando que se apruebe el proyecto del tren rápido de pasajeros, le tenemos noticias.

La Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa dictaminó positivamente el expediente 25.291 que contempla el crédito por $800 millones para la construcción de las líneas 1 y 2 del tren rápido de pasajeros.

Avanza proyecto de tren rápido de pasajeros. (Cortesía)

Ahora comienza a correr el tiempo para determinar si el proyecto se puede aprobar en el plenario legislativo antes del 28 de abril, que es el último día que trabajarán los actuales diputados.

Los legisladores incluyeron una moción que crea mecanismos que fortalecen el control y la transparencia en el uso de los recursos en este proyecto.

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Un trámite preferencial debido a la importancia

Paulina Ramírez, presidenta de la Comisión de Asuntos Hacendarios, destacó que se han esforzado en tramitar la iniciativa a la mayor brevedad posible.

“El expediente 25.291 ha tenido un trámite expedito y preferencial en esta comisión desde diciembre de 2025, lo cual no es casualidad.

“Responde a un compromiso claro de las diputadas y diputados en avanzar, mejorar y aprobar este contrato de préstamo con responsabilidad, pero también con sentido de urgencia”, aseguró la legisladora liberacionista.

Ahora los diputados deben votar el proyecto en dos debates. (Archivo)

¿Cuál es el siguiente paso?

Ahora se debe enviar el informe, elaborado por la diputada oficialista Pilar Cisneros, al plenario, para que se ponga en el orden del día y se pueda votar.

Cisneros espera que la próxima semana se le puedan dar los dos debates necesarios para su aprobación.

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La idea es que el próximo lunes se dé la votación en primer debate y el jueves 23 de abril la votación del segundo.

“Es una inversión estratégica para Costa Rica, que impacta directamente la movilidad, la calidad de vida de la gente y la competitividad del país.

“El Tren Rápido de Pasajeros no es solo una obra de infraestructura; es una solución concreta para cientos de miles de personas que todos los días enfrentan largos tiempos de traslado, congestionamientos y costos crecientes”, expresó la diputada Ramírez.

El proyecto fue dictaminado de forma positiva. (Archivo)

Una enorme inversión

El BCIE aportará $550 millones, de los cuales $178 millones serán cofinanciados por el Fondo Verde para el Clima, mientras que el Banco Europeo de Inversiones contribuirá con $250 millones.

Adicionalmente, se incluye una donación de $21 millones provenientes del Fondo Verde para el Clima.

Álvaro Bermúdez, presidente del Incofer, informó hace unas semanas en la Asamblea Legislativa que la primera línea que trabajarán irá desde San José hasta Paraíso de Cartago.

La línea dos (que se trabajará después) irá de San José a Alajuela, pasando por Heredia.