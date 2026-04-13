Español que se hizo viral por criticar Costa Rica se volvió a referir del país, pero como pocos esperaban

Turista español recorrió Costa Rica con su familia en Semana Santa. (Cortesía /Cortesía)

El turista español Carlos De Luis, quien se volvió viral por un video en Tiktok sobre Costa Rica, conversó con La Teja y detalló sin filtros su experiencia en el país, donde aseguró que, aunque quedó encantado con muchos aspectos, las presas terminaron limitando el disfrute de su familia.

Carlos visitó Costa Rica durante Semana Santa junto a su familia, en todal eran cinco personas y recorrieron destinos como La Fortuna, Guanacaste y Manuel Antonio.

A pesar de que se volvió viral por un video donde se queja de los precios, el país le encantó.

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“La verdad es que me gustó bastante, porque lo que más me gustó fue la naturaleza y también el hecho de que todo el mundo era muy simpático, siempre había buenas caras y todo el mundo dispuesto a ayudar”, nos contó.

Su video y queja en Tiktok tenía un justificación real, de verdad perdieron mucho tiempo de sus vacaciones.

“El único problema fue que nosotros llevamos atascos… se nota que las carreteras no están preparadas para soportar tanto tráfico de turistas y se ven un poco pequeñas para tantos coches”, afirmó.

Carlos disfrutó mucho su tiempo en el país (Cortesía /Cortesía)

“Perdíamos el día en el carro”

El español explicó que las presas no fueron un detalle menor, sino algo que marcó su viaje.

“Para hacer 100 kilómetros, había veces que estabas casi tres horas, y eso es algo que en España nunca he visto”, aseguró.

Incluso recordó momentos que le parecieron extremos: “Para hacer 14 kilómetros estuvimos como una hora o algo así, y eso me pareció muy loco”, dijo recordando su paso por la Costanera Sur.

El impacto fue directo en su itinerario ya que traían todo muy planeado y algunas actividades fueron cancelas.

“Nos dio mucho coraje perder tanto tiempo en carretera, porque salíamos pensando que íbamos a llegar a las cuatro o cinco y al final llegábamos a las ocho o nueve de la noche, entonces perdíamos toda esa parte del día en el coche”, explicó.

Para una familia con solo una semana de vacaciones, eso significó menos tiempo para disfrutar.

¿Tiene razón? Datos reflejan la realidad

Lo que vivió esta familia coincide con la realidad del país y la de miles de ticos día a día.

Costa Rica cuenta con más de 3,2 millones de vehículos inscritos, según el Registro Nacional, y cada año se suman al menos 70 mil más, lo que presiona fuertemente la red vial.

A esto se suman obras en carreteras clave, como ocurre en sectores turísticos como Tárcoles, donde el turista reportó los mayores atrasos.

Pero el problema es aún más fuerte en la Gran Área Metropolitana (GAM), especialmente de lunes a viernes en horas pico.

Un ejercicio de La Teja evidenció que:

De Alajuela a San José (19,9 km) se tarda 1 hora y 22 minutos

se tarda 1 hora y 22 minutos De Heredia (11,9 km) , 45 minutos

, 45 minutos De Cartago (23,7 km), hasta 1 hora y 40 minutos

En la tarde, los tiempos pueden aumentar, e incluso un autobús puede tardar más de dos horas de la Capital a la Vieja Metropolí.

En el país hay aproximadamente 3,2 millones de carros anotados en el Registro Nacional (Cortesía/cortesía)

También le pareció caro

Además de las presas, el turista señaló otro punto que le llamó la atención: el costo de vida.

“Yo me esperaba el país un poco más barato al ser Centroamérica, pero cuando llegué veía precios que se parecían a Europa e incluso a Estados Unidos”, comentó.

Incluso mencionó que algunos servicios turísticos, como guías, le parecieron elevados.

Esta percepción coincide con datos internacionales. Según Bloomberg, empresa estadounidense enfocada en análisis y noticias en datos financieros, Costa Rica se ubica entre los países más caros de América Latina y el Caribe en 2025, arriba incluso de países como Chile y Argentina.

Según el Banco Mundial, el año anterior el país pasó de “ingreso mediano alto”, a “ingreso alto”.

Además, en muchos destinos turísticos es común que los extranjeros paguen más que los nacionales, lo que incrementa el gasto durante la visita.

A pesar de todo, lo recomienda

Pese a las presas y los precios, la experiencia terminó siendo positiva.

El español destacó la naturaleza, la comida y la calidez de las personas, aspectos que pesaron más que lo negativo.

“Recomiendo a todo el mundo que vaya a Costa Rica… y también que respeten las costumbres, los animales y los parques naturales”, aseguró.

Incluso afirmó que volvería para conocer otras zonas del país: “Sí, definitivamente si puedo volveré para ver la parte del Caribe y un poco más del sur”.

Costa Rica le dejó claro que, aunque hay aspectos por mejorar, sigue siendo un destino que vale la pena visitar.