Embajada en Estados Unidos remata vehículos Toyota y Nissan que van desde los ¢2.400.000

La Embajada de Estados Unidos en Costa Rica está rematando vehículos de las marcas Toyota y Nissan desde los ¢2.400.000, así que si anda en busca de carro, esta información le podría interesar.

Uno de los carros que está a la venta es un Nissan Pathfinder, 2014, VIN: 5N1AR2MM7EC690270, 4X4, para siete pasajeros, con seis cilindros, 3500 cc, gasolina, 39.128 km. Es de color negro, y la placa es BHD-131. El precio base es de 2.400.000.

Este es el Nissan Pathfinder que está en remate. (Rematico)

También están en remate un Toyota 4Runner, Limited, 2010, VIN: JTEBU4JR305021649, 4X4, para siete pasajeros, seis cilindros, 4000 cc, gasolina, color rojo, 139.371 km, placa 841589. El precio es de ¢5.200.000.

Además, está disponible un Toyota Land Cruiser Prado, 2011, VIN: JTEBH9FJ00K043274, 4X4, para siete pasajeros, cuatro cilindros, 3000 cc, diésel, color negro. 114.142 KLM. Placa: CD 13-820. El precio base es de ¢8.900.000.

El cierre de la subasta para los tres vehículos es el 19 de abril a las 6:10 p. m.

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Llantas en subasta

Pero eso no es lo único que está en subasta, también hay llantas. Hay un juego de cuatro, marca Firestone, en ¢57.500.

También un juego de cuatro llantas para cuadraciclo en ¢52.000, así como un juego de cuatro llantas Americus R16 en ¢44.000.

Este Toyota 4Runner, Limited está con un precio base de ¢5.200.000. (Rematico/Rematico)

Todos los artículos están en el parqueo de la Embajada, frente al edificio principal de la Embajada de los Estados Unidos en Pavas.

Los artículos se podrán inspeccionar únicamente el viernes 17 de abril del 2026 de 9:00 a. m. a 12:00 p. m.

Una vez finalizado cada remate, el ganador recibirá un e-mail que le indicará que fue el ganador del remate. La otra manera de verificar si ganó es ingresando con el propio usuario y contraseña y luego dar clic en el menú a la opción “Últimos 100 vendidos”.

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Tres formas de pago

En Rematico hay tres formas de pago disponibles:

1. Pago con Tarjeta

Ingrese con el usuario y contraseña y le da clic en “Mis compras”, en el menú que le aparece a mano izquierda, bajo el nombre del usuario. Ahí va a encontrar los artículos que ganó. Le da clic al botón “pagar” y pone los datos de la tarjeta. (Repetir esa operación por cada remate ganado).

También están rematando este Toyota Land Cruiser Prado en ¢8.900.000. (Rematico)

2. Pago con depósito o transferencia bancaria

- BAC San José en colones: 905 173 670 [IBAN: CR87010200009051736704] ;

- Banco Nacional en colones: 100-01-099-000573-8 [IBAN: CR87015109910010005730]

La cuenta está a nombre de Zona Quinientos Seis S.A. [Cédula Jurídica 3-101-320125].

3. Pago con SINPE Móvil

Puede hacer la transferencia del pago de los artículos ganados a Rematico por medio de SINPE Móvil. Solo debe enviar: pase 70062909, indicar en la descripción el nombre de usuario y, de ser posible, el número de artículo que cancela.

Debe cancelar los artículos ganados en ese remate, antes del día viernes 24 de abril, a las 6:00 p.m. Según nuevas disposiciones de la Embajada USA, no se aceptarán pagos de los artículos ganados, después de la fecha indicada.

El retiro se podrá realizar de forma inmediata, previa cita, una vez realizado el pago.