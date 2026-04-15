Gobierno de Rodrigo Chaves anuncia salida de ministro a 24 días de finalizar mandato

El gobierno de Rodrigo Chaves Robles anunció una nueva baja en su gabinete a tan solo 24 días de finalizar la administración presidencial.

La Presidencia de la República de Costa Rica confirmó este martes 14 de abril la renuncia del ministro de Agricultura y Ganadería, Víctor Carvajal.

Víctor Carvajal Porras dejará el Ministerio de Agricultura y Ganadería el 17 de abril. Fotografía: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

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Salida por nuevo nombramiento

Según detalló el Gobierno en un comunicado, la decisión se da tras un nuevo reto profesional para el jerarca.

“Esto (la salida) luego de conocer que fue nombrado como Director Interino del Sistema de Banca para el Desarrollo. Carvajal continuará en su puesto como ministro hasta el próximo viernes 17 de abril”, indicó el Ejecutivo.

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Agradecimiento por su gestión

Desde Casa Presidencial destacaron el trabajo realizado por Víctor Carvajal durante su paso por el ministerio.

“El gobierno le agradece enormemente sus contribuciones al desarrollo del sector agropecuario del país y le desea lo mejor en sus proyectos venideros”, señalaron.

Cambio en la recta final del gobierno

La salida se da en la etapa final del mandato de Rodrigo Chaves, quien entregará la banda presidencial el próximo 8 de mayo.

Ese día asumirá la Presidencia de la República Laura Fernández Delgado, en un acto que se realizará en el Estadio Nacional de Costa Rica.

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