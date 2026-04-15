Contribuyentes denuncian caída de TRIBU-CR justo cuando vencía plazo para declarar importante tributo

Este miércoles 15 de abril vencía el plazo para presentar las declaraciones del impuesto al valor agregado (IVA) y otros tributos; sin embargo, varios usuarios señalaron que el sitio TRIBU-CR está caído, por lo que no pueden cumplir con sus obligaciones tributarias.

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En la página de Facebook del Ministerio de Hacienda se pueden ver comentarios de usuarios molestos por la caída del sistema.

“La página está dando un aviso de ‘error’ y no permite acceder”, “el sistema está caído. No funcionan las claves de acceso y ya ni carga la página”, “se cayó el sistema y no sirve”, “OVI no funciona”, “¿cómo hacemos para presentar si la página está caída desde hace un rato?“, son algunos comentarios que dejaron los contribuyentes.

Este miércoles vence el plazo de la presentación del IVA, pero varios contribuyentes denunciaron que no pueden porque TRIBU-CR cayó. Imagen ilustrativa. (Shutterstock/Shutterstock)

Este medio le consultó a Hacienda el motivo por el cual el sitio TRIBU-CR cayó, pero estamos a la espera de la respuesta.

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¿Qué pasa si no se presenta el IVA?

Si los contribuyentes no presentan la declaración del IVA este miércoles 15 de abril, fecha en que se vence el plazo, se enfrentarán a multas e intereses. Incluso, puede generar intereses moratorios si no cancela el monto correspondiente.

El 15 de cada mes se debe pagar este importante tributo, salvo que esta fecha caiga en un fin de semana o un feriado. Si es así, el plazo se corre al día siguiente.

Varios contribuyentes comentaron que no podían acceder al sistema tributario para presentar el IVA. (Ministerio de Hacienda/Ministerio de Hacienda)

Por ejemplo, en marzo la declaración del IVA vencía el lunes 16 de abril, ya que el 15 fue un domingo.

Este tributo se puede pagar a través de las ventanillas del Banco de Costa Rica y BAC San José. También se puede cancelar en Débito en Tiempo Real (DTR), disponible en la Oficina Virtual (OVI) de TRIBU-CR.

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