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Cometa será visible en Costa Rica: así puede verlo en los próximos días

El cometa se vio la madrugada de este miércoles, pero también podrá apreciarlo en los próximos días

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Por Ingrid Hidalgo

Costa Rica fue testigo de un cometa que atravesó el cielo la madrugada de este miércoles 15 de abril. Si usted no lo vio, no se preocupe, la Fundación para el Centro Nacional de la Ciencia y la Tecnología (CIENTEC) afirmó que también se verá en los próximos días.

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Se trata del cometa 2025 R3 (PanSTARRS), que está ubicado en el corazón de Pegaso, el caballo alado.

Este miércoles salió al este cerca de las 3:25 a.m., pero se espera que al amanecer del viernes 17 de abril, se pueda observar el cometa en su mejor momento, al ser luna nueva.

Cometa 2025 R3 (PanSTARRS)
La madrugada de este miércoles se vio el cometa 2025 R3 (PanSTARRS) en el cielo costarricense. Esta foto se tomó en Barbacoas de Puriscal, Costa Rica, según CIENTEC. Foto: Tom Schultz (Tom Schultz/Tom Schultz)

Alejandra León, directora de CIENTEC, explicó que entre más cerca del Sol está el cometa, más larga será su cola.

“El cometa va hacia su punto más cercano al Sol el 19 de abril y se duda si sobrevivirá el paso que lo lleva entre la órbita de Mercurio y Venus”, dijo.

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¿Cómo se puede ver el cometa?

Alejandra León indicó que el cometa se podría ver a simple vista en el cielo.

Si quiere apreciarlo mejor, puede utilizar unos binoculares.

“Por supuesto, entre más oscuro está el cielo, más estrellas se ven. Posiblemente, con una aplicación astronómica, pueden identificar dónde está Pegaso, el caballo alado que es un cuadrado vacío. Dentro de Pegaso, en el corazón del caballo, estaría el cometa”, dijo.

Cometa en la constelación de Pegaso
CIENTEC informó que el cometa se podrá ver en la constelación de Pegaso. Con ayuda de una aplicación astronómica, usted puede ubicar dónde está la constelación en el cielo. (CIENTEC/CIENTEC)

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Ingrid Hidalgo

Ingrid Hidalgo

Periodista de Nacionales. Licenciada en Comunicación de Masas de la Universidad Federada San Judas Tadeo.

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