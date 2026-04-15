Cometa será visible en Costa Rica: así puede verlo en los próximos días

Costa Rica fue testigo de un cometa que atravesó el cielo la madrugada de este miércoles 15 de abril. Si usted no lo vio, no se preocupe, la Fundación para el Centro Nacional de la Ciencia y la Tecnología (CIENTEC) afirmó que también se verá en los próximos días.

LEA MÁS: Migrantes deportados por Estados Unidos habrían estado esposados durante vuelo a Costa Rica

Se trata del cometa 2025 R3 (PanSTARRS), que está ubicado en el corazón de Pegaso, el caballo alado.

Este miércoles salió al este cerca de las 3:25 a.m., pero se espera que al amanecer del viernes 17 de abril, se pueda observar el cometa en su mejor momento, al ser luna nueva.

La madrugada de este miércoles se vio el cometa 2025 R3 (PanSTARRS) en el cielo costarricense. Esta foto se tomó en Barbacoas de Puriscal, Costa Rica, según CIENTEC. Foto: Tom Schultz (Tom Schultz/Tom Schultz)

Alejandra León, directora de CIENTEC, explicó que entre más cerca del Sol está el cometa, más larga será su cola.

“El cometa va hacia su punto más cercano al Sol el 19 de abril y se duda si sobrevivirá el paso que lo lleva entre la órbita de Mercurio y Venus”, dijo.

LEA MÁS: Gobierno de Rodrigo Chaves anuncia salida de ministro a 24 días de finalizar mandato

¿Cómo se puede ver el cometa?

Alejandra León indicó que el cometa se podría ver a simple vista en el cielo.

Si quiere apreciarlo mejor, puede utilizar unos binoculares.

“Por supuesto, entre más oscuro está el cielo, más estrellas se ven. Posiblemente, con una aplicación astronómica, pueden identificar dónde está Pegaso, el caballo alado que es un cuadrado vacío. Dentro de Pegaso, en el corazón del caballo, estaría el cometa”, dijo.

CIENTEC informó que el cometa se podrá ver en la constelación de Pegaso. Con ayuda de una aplicación astronómica, usted puede ubicar dónde está la constelación en el cielo. (CIENTEC/CIENTEC)

LEA MÁS: Costa Rica ya tiene nuevo símbolo nacional: marcha fúnebre fue aprobada en segundo debate