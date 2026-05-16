Llegó al país avión con otros 12 migrantes deportados de Estados Unidos

Costa Rica recibió este viernes 15 de mayo un nuevo grupo de migrantes deportados desde Estados Unidos, convirtiéndose en el cuarto vuelo que arriba al país bajo el acuerdo entre los dos países para atender procesos migratorios.

Según informó la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME), en esta ocasión llegaron 12 migrantes deportados de Norteamérica, entre ellas tres mujeres y nueve hombres, sin que se reportaran situaciones médicas o especiales durante el ingreso.

Migrantes (Migració /Cortesía)

El grupo está conformado por dos personas provenientes de Bolivia, una de Chile, seis ciudadanos chinos, una persona de Francia y dos originarias de Madagascar.

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Tras completar el proceso migratorio en territorio costarricense, los extranjeros fueron trasladados a un hotel, donde recibirán acompañamiento por parte de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

Ahí se les explicará la posibilidad de acogerse al programa de Retorno Voluntario Asistido, el cual les facilita el regreso seguro a sus países de origen.

Además, las autoridades señalaron que también podrán valorar opciones para permanecer legalmente en Costa Rica, siempre y cuando cumplan con los requisitos establecidos por la legislación migratoria nacional.

Migrantes (Migraci/Cortesía)

El primero vuelo con migrantes deportados de Estados Unidos llegó el 12 de abril con 26 personas; el segundo aterrizó el 17 de abril con 30 más; mientras que el tercero vuelo fue el pasado 24 de abril con 28 extranjeros de distintas nacionalidades.

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El acuerdo entre Costa Rica y Estados Unidos ha generado variadas reacciones en el país, especialmente entre organizaciones defensoras de derechos humanos, que han solicitado transparencia sobre las condiciones en que se realiza este proceso migratorio.