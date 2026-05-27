Algo muy grave ocurre con certificados médicos usados para justificar ausencias en los trabajos

El Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica detectó algo muy grave que pasa con los certificados médicos que presentan los trabajadores para justificar ausencias laborales.

La entidad informó que han encontrado irregularidades como certificados con modificaciones en días de reposo, cambios en fechas de emisión, alteraciones en datos de pacientes e incluso códigos que pertenecen a documentos emitidos meses atrás a otras personas.

Colegio de Médicos detecta irregularidades en certificados médicos. (Shutterstock)

Estas anomalías son denunciadas por la Fiscalía del Colegio, que analiza casos donde certificados médicos legítimos habrían sido manipulados posteriormente por pacientes y, eventualmente, por terceros, de los que incluso se sospecha podrían estar dedicándose a alterar este tipo de documentos para hacerlos pasar como válidos.

“Lo que preocupa es que se está utilizando un documento con fe pública para aparentar incapacidades legítimas mediante información alterada. Esto no solamente representa un intento de burlar controles laborales, sino que también compromete la credibilidad y seriedad de un documento médico oficial”, señaló el Dr. Elliott Garita Jiménez, presidente del Colegio de Médicos y Cirujanos.

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Código único e irrepetible se puede rastrear

El Colegio informó que la revisión de estos casos ha permitido identificar patrones que levantan sospechas inmediatas, como por ejemplo, incongruencias entre el consecutivo del certificado y la fecha en que supuestamente fue emitido, diferencias en tipografías, cambios en formatos originales, alteraciones en el lenguaje técnico e incluso errores de redacción impropios de un documento médico.

Los empleadores pueden verificar la autenticidad de los certificados médicos. (Captura de pantalla)

“Cada certificado emitido mediante la plataforma de Servicios Digitales para Médicos Colegiados (Sedimec) proporciona un código que es único e irrepetible, lo que permite rastrear su autenticidad. Precisamente, varias de las anomalías detectadas surgen cuando ese código, al ser verificado internamente, corresponde en realidad a otro paciente y a una fecha distinta.

“Muchos de estos documentos logran pasar inadvertidos porque algunos empleadores desconocen la existencia de esta herramienta de validación o no realizan la comprobación antes de aceptar el certificado”, informó la entidad.

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Verifique la autenticidad del certificado

Ante este escenario, el Colegio recuerda que cualquier persona puede corroborar la autenticidad de un certificado médico a través del sitio www.medicos.cr. En la página principal se encuentra la opción “Certificados” y posteriormente “Certificados médicos”, donde se debe ingresar el código del documento y el número de cédula del paciente.

Quienes se prestan para manipular los certificados se exponen a sanciones administrativas y legales. (José Cordero)

“Los patronos tienen a disposición un verificador oficial que les permite confirmar si el documento es auténtico o si presenta inconsistencias. La recomendación es utilizarlo siempre antes de validar una incapacidad o justificar una ausencia laboral”, manifestó el presidente del Colegio.

El Colegio reitera que los certificados médicos únicamente pueden emitirse tras un acto médico presencial y realizado por un profesional autorizado.

Presentar certificados médicos alterados podría exponer a las personas a sanciones administrativas, despidos sin responsabilidad patronal e incluso eventuales consecuencias penales relacionadas con falsificación de documentos con fe pública.

En aquellos casos donde se logre identificar participación de terceros en la alteración o comercialización de certificados falsificados, la información será trasladada a las autoridades judiciales para las investigaciones respectivas.