MEP aplicó este miércoles una prueba a estudiantes de escuela que no se hacía desde hace más 20 años

El Ministerio de Educación Pública (MEP) aplicó este miércoles 27 de mayo una prueba a los estudiantes de sexto grado de escuela que no se hacía desde hace más de 20 años.

Se trata de la Prueba de Texto Escrito, en la que los estudiantes deben hacer una redacción para evaluar su capacidad de expresarse.

MEP volvió a aplicar la Prueba de Texto Escrito en escuelas porque dice que es fundamental para la vida. (Cortesía)

El ministro de Educación, Leonardo Sánchez, detalló que lo que se pretende con la aplicación de la prueba de texto a los estudiantes de sexto grado es evaluar la capacidad de comunicación y argumentación que tienen los estudiantes que iniciaron la primaria en un año crítico, en el 2021, justamente en plena pandemia por el covid-19.

Sánchez asegura que la capacidad de comunicación es fundamental para la vida, por eso necesitan evaluar las capacidades de los estudiantes de primaria en esa área.

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“Es fundamental en el proceso de aprendizaje, es fundamental en el proceso de desarrollo del cerebro, porque le permite al estudiante una serie de competencias y habilidades que son básicas y son la base del aprendizaje de todas las demás materias.

“Esta prueba no se aplica en primaria desde hace muchísimos años, desde hace más de 20 años, y un sistema educativo que no evalúa la escritura es un sistema educativo que desconoce, no tiene un diagnóstico de las competencias y habilidades que tienen nuestros estudiantes para desarrollar este tema tan importante”.

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Leonardo Sánchez, ministro de Educación, dice que él seguirá aplicando esa prueba en primaria. (Esteban Bermúdez)

La prueba constaba de cuatro párrafos

Álvaro Artavia Medrano, director de Gestión y Evaluación de la Calidad del MEP, coincide con el jerarca sobre la importancia de que los niños aprendan a expresarse y a transmitir los mensajes con claridad porque es una habilidad necesaria para la vida.

Artavia contó que la prueba de este miércoles consistió en hacer un texto que tuviera un párrafo de introducción, dos párrafos de desarrollo y uno de conclusión.

Las autoridades enfatizaron que las pruebas serán revisadas por un equipo técnico para que sean estandarizadas, no como se hacía en el pasado cuando eran revisadas a nivel local, lo que ocasionaba que no fuera un proceso estandarizado.