¿No encuentra cita para renovar la licencia en el BCR? Esto pasa con los espacios

Si usted necesita renovar la licencia de conducir en el Banco de Costa Rica (BCR), deberá esperar a que se liberen nuevos espacios para las citas.

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Varios usuarios reportaron que no hay citas para renovar la licencia en esta entidad, por lo que este medio hizo el ejercicio para verificar si en todas las sucursales no había espacio para los próximos días.

Al revisar cada sede, en cada provincia, se confirmó que tanto en la Gran Área Metropolitana como en lugares fuera del Valle Central hay citas hasta finales de junio o durante julio.

No hay citas en el BCR para renovar la licencia para los próximos días. Hay espacios hasta finales de junio o julio en varias sucursales. (BCR/Cortesía)

Por ejemplo, en Upala, Ciudad Quesada, Esparza, Puntarenas, Cañas, Heredia centro, San Antonio de Belén y Santo Domingo de Heredia hay espacio hasta dentro de dos meses.

Se verificó que en Mall Oxígeno y Paseo de las Flores, ubicados en Heredia, y Paseo Metrópoli, en Cartago, también hay citas hasta julio.

En Barrio San José de Alajuela, Siquirres y La Fortuna hay espacio hasta finales de junio.

Mientras tanto, en Liberia, Nicoya y Santa Cruz, todas en Guanacaste, no hay citas.

Hay otras sucursales, la mayoría en San José, donde sí hay citas para los últimos días de mayo y la próxima semana.

Este medio consultó al banco la razón por la cual no hay citas para los próximos días, sino hasta dentro de un mes.

El BCR comunicó a este medio que la entidad mantiene un servicio con disponibilidad de agendas para trámites de Punto País de hasta tres meses de plazo.

“En este caso, los usuarios ya han abarcado los cupos para licencias hasta julio, cubriendo la capacidad instalada en algunas de las 118 ventanillas de Punto País a nivel nacional”, dijo.

La entidad señaló que liberarán los calendarios para agosto, así que si usted necesita renovar la licencia, prepárese para agarrar espacio.

El BCR afirmó que próximamente se liberarán espacios para renovar licencia en agosto. Foto: Alonso Tenorio (Alonso Tenorio/Atenorio)

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Licencia se puede renovar con meses de anticipación

El BCR recordó a los usuarios que pueden renovar su licencia hasta con tres meses de anticipación si vencerá pronto.

Por otra parte, comunicó que las personas que aprueben su examen práctico de manejo pueden obtener la licencia el mismo día antes de las 3 p.m. y sin necesidad de sacar cita.

Si no logran llegar a la sucursal antes de las 3 p.m., deberán esperar al día siguiente y presentarse en alguna sede antes de las 11 a.m.

La entidad informó que las citas de Punto País se agendan de forma gratuita por medio de su sitio web, la app BCR Móvil o llamando al 800-BCRCITA (800-227-2482).

Se pueden liberar citas

Si una persona no asistirá a la cita que agendó en el BCR, su espacio se puede liberar.

“El BCR continuará con su proceso de confirmación de asistencia. Esto se refiere a que diariamente se contacta a las personas para consultar si van a presentarse a su cita. En caso de que una persona reporte que no va a asistir, la cita se libera para que otra persona la pueda aprovechar”, señaló la entidad.

Asimismo, recordó que los usuarios pueden cancelar la cita, en caso de que no puedan asistir, a través del sitio web.

El BCR señaló que si una persona cancela su cita, el espacio se puede liberar. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

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