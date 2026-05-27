Gobierno lanza candidatura de exdiputado Gilberth Jiménez para importante cargo del SICA

El exdiputado Gilberth Jiménezfue postulado para la secretaría general del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA).

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Su candidatura fue enviada al canciller de República Dominicana, según una carta emitida por Manuel Tovar, ministro de Relaciones Exteriores y Culto.

Roberto Álvarez, canciller de República Dominicana, es el presidente pro tempore del SICA.

El exdiputado Gilberth Jiménez fue postulado para la secretaría general del SICA. (Lilly Arce/Lilly Arce)

En dicho documento, Tovar afirmó que Jiménez tiene una amplia preparación profesional y experiencia para ostentar este cargo.

El exlegislador, quien era parte del Partido Liberación Nacional (PLN), se alineó con el oficialismo en el gobierno anterior. De hecho, él votó en contra de levantarle la inmunidad al exmandatario Rodrigo Chaves.

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Otras candidaturas

El gobierno también postuló a Catalina Crespo, exdefensora de los Habitantes y exembajadora en Estados Unidos, y a Lina Eugenia Ajoy, hermana de la exdiputada Melina Ajoy y exembajadora en El Salvador.

Tovar solicitó que la propuesta se remitiera a los Estados miembros del SICA para que comience el proceso de elección de este cargo.

El gobierno también postuló a Catalina Crespo para la secretaría general del SICA. Foto: Asamblea Legislativa.

El SICA está integrado por países como Belice, Costa Rica, Honduras, Nicaragua, El Salvador, Panamá, Guatemala y República Dominicana, y busca impulsar la seguridad democrática, el cambio climático, el desarrollo y la integración económica y social.

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