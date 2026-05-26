Si en su casa nunca faltan los frijoles tiene que leer esta información (no son buenas noticias)

Si usted es una de esas personas a las que no le pueden faltar los frijoles, tenemos que contarle lo que está pasando en el país con el grano y los productores nacionales, y no es nada bueno.

La Universidad Nacional (UNA) dio a conocer un reporte que refleja que la producción nacional de frijol atraviesa una de las etapas más críticas de las últimas décadas. Costa Rica pasó de una condición de autoabastecimiento en los años ochenta a depender, en la actualidad, de importaciones que superan el 80% del consumo nacional.

En el país se está dando una grave situación con el frijol y mucha gente lo desconoce. (Shutterstock)

De acuerdo con Rafael Evelio Granados Carvajal, académico de la Escuela de Ciencias Agrarias de la UNA, la producción nacional apenas cubre dos meses del consumo interno y enfrenta una reducción sostenida en áreas sembradas, cantidad de productores y rendimientos agrícolas.

Granados explicó que el debilitamiento de las políticas públicas sectoriales, junto con el fortalecimiento de la apertura comercial, provocó una transformación profunda en el sector agrícola nacional.

Entre los factores señalados están el desmantelamiento institucional, la disminución de la investigación pública y la entrada de frijol importado sin aranceles, tras los procesos de apertura comercial.

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Productores enfrentan muchos obstáculos

Marta Alvarado, productora de frijol de la zona Norte, contó cuáles son los principales problemas que enfrenta.

“Las principales dificultades que tenemos son que no conseguimos un mercado y la segunda es que no tenemos transporte para ir a venderlos a otras partes”, explicó.

El 80% del frijol que se consume en Costa Rica es importado. (Jorge Navarro)

“El costo de la producción ha subido demasiado, porque los insumos están muy caros. Eso afecta la producción, porque si nosotros no le damos al frijol el mantenimiento adecuado, entonces no va a producir”, agregó la productora.

Rafael Evelio Granados asegura que la visión de los granos básicos (como el arroz y los frijoles) como mercancías estandarizadas a nivel global ha desplazado el valor de la producción local fresca y nutritiva, además de afectar el empleo rural y el arraigo territorial.

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Cada vez se siembra menos

Los datos del Consejo Nacional de Producción (CNP) muestran una reducción significativa del área sembrada. Entre 2018 y 2025, la superficie destinada al cultivo pasó de aproximadamente 16.000 hectáreas a poco más de 9.000, lo que representa una disminución cercana al 50%.

La producción también mantiene una tendencia a la baja. Aunque en 2022 se registró un repunte, para el periodo 2024-2025 la producción cayó a poco más de 152 mil quintales, muy por debajo de registros anteriores.

Los productores de frijo la están viendo horrible. (Shutterstock)

Las regiones Huetar Norte, Brunca y Chorotega figuran entre las más afectadas. Según Granados, cada año desaparecen productores y disminuyen las oportunidades de empleo vinculadas con la actividad agrícola.

Entre las principales causas destacan las importaciones más baratas, las sequías y fenómenos climáticos extremos, así como los bajos precios pagados al productor nacional.

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¿Qué se puede hacer?

Como parte de las propuestas planteadas en materia de políticas públicas, el académico sugiere revalorizar el frijol nacional desde una perspectiva de salud y seguridad alimentaria, especialmente por su aporte nutricional para la niñez y las personas adultas mayores.

Además, plantea fortalecer la investigación para conservar y mejorar materiales genéticos, ampliar las políticas de compra pública del CNP y mantener estrategias sectoriales que permitan sostener la producción de semillas y la oferta de frijol diferenciado en el mercado nacional.

Marta Alvarado es productora de frijol y cuenta la difícil situación que vive

También propone ampliar el registro de moléculas para el control de nuevas plagas y enfermedades, fortalecer la coordinación con las universidades públicas en temas de seguridad, salud y sostenibilidad alimentaria, y actualizar las normas de importación a partir de indicadores relacionados con digestibilidad, contenido proteico y calidad nutricional del producto.