Casos de salmonella en Ciudad Colón siguen apareciendo, vea cuántos llevan a esta altura

Los casos del brote de salmonella que se detectó en un establecimiento en Ciudad Colón de Mora van en aumento, según actualizó el Ministerio de Salud.

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Las autoridades confirmaron este lunes que se han identificado 47 casos; de estos, hay un fallecido y un paciente hospitalizado.

Actualmente, hay 45 casos en investigación, a la espera de los resultados de laboratorio para determinar si estas personas contrajeron la enfermedad.

El Ministerio de Salud reportó más casos de salmonella tras un brote en un establecimiento en Ciudad Colón. (Gemini/Gemini)

“La institución aclara que el proceso se mantiene en desarrollo y que la información podrá actualizarse conforme avancen los análisis epidemiológicos y de laboratorio. Asimismo, continuará brindando información oficial a la población a través de los canales correspondientes”, dijo.

Si usted presenta síntomas como fiebre, dolor abdominal, dolor de cuerpo, diarrea o náuseas, acuda a un médico para que le brinden la atención que necesita.

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Salud pide reforzar medidas preventivas

Ante el aumento de los casos, las autoridades hicieron un llamado a la población para reforzar las medidas preventivas al consumir alimentos.

Por ejemplo, deben consumir alimentos únicamente en comercios con permiso sanitario vigente. Hay que verificar que el establecimiento donde se pide comida mantenga condiciones adecuadas de limpieza y orden.

Asimismo, observe si el personal utiliza medidas adecuadas de manipulación de alimentos, como protector de cabello. También verifique que no utilicen joyas o accesorios durante la preparación de alimentos.

Salud hizo un llamado a la población a tomar medidas preventivas ante el brote de salmonella. Es indispensable el lavado de manos antes de consumir cualquier alimento. Foto: Cortesía de Pixabay / Washing Hands Sink Water Clean Stock 1 – Pixabay (Pixabay)

Es indispensable que, antes de consumir alimentos, se lave las manos, tanto en los comercios como en el hogar.

Cuando cocine alguna carne en su casa, asegúrese de que esté bien cocida. Evite consumir pollo u otros productos cárnicos semicrudos, así como la contaminación cruzada entre alimentos crudos y alimentos listos para el consumo.

Utilice utensilios y superficies diferentes para alimentos crudos y cocidos.

Es importante mantener refrigerados los alimentos perecederos y evitar interrupciones en la cadena de frío. Salud recomendó conservar los alimentos refrigerados a temperaturas seguras.

Antes de consumir frutas y verduras, hay que lavarlas y desinfectarlas. Por otra parte, verifique las fechas de vencimiento y las condiciones de conservación de los alimentos antes de consumirlos.

Las autoridades no recomiendan consumir alimentos con olor, color o apariencia alterados ni dejar alimentos preparados a temperatura ambiente por períodos prolongados.

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