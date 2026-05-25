¿Qué es la salmonella y cómo se contagia? Esto explica la Organización Mundial de la Salud tras alerta en Costa Rica

El brote de salmonella que investiga el Ministerio de Salud en Ciudad Colón de Mora mantiene en alerta al país luego de que las autoridades confirmaran 32 casos asociados epidemiológicamente, 12 positivos y una muerte que sigue bajo investigación.
Ante la preocupación generada, la Organización Mundial de la Salud (OMS) detalla cuáles son los síntomas, cómo se transmite la bacteria y qué medidas pueden ayudar a prevenir contagios.
¿Qué es la salmonella?
La OMS explica que la salmonelosis es una enfermedad provocada por bacterias del género Salmonella.
Generalmente provoca:
- Fiebre
- Dolor abdominal
- Diarrea
- Náuseas
- Vómitos
Los síntomas suelen aparecer entre 6 y 72 horas después de consumir alimentos contaminados, aunque normalmente se presentan entre las 12 y 36 horas.
La enfermedad puede durar entre dos y siete días.
¿Por qué preocupa tanto?
Aunque muchas personas se recuperan sin tratamiento específico, la OMS advierte que la deshidratación puede ser grave y poner en peligro la vida, especialmente en:
- Niños pequeños
- Adultos mayores
- Personas inmunodeprimidas
Actualmente, Costa Rica incluso investiga un fallecimiento posiblemente relacionado con el brote detectado en Mora.
¿Cómo se transmite?
La OMS señala que la bacteria está muy presente en animales domésticos y salvajes.
LEA MÁS: Vecina de Ciudad Colón contó el infierno que vivió tras contagiarse de salmonella
Las principales formas de contagio son:
- Consumo de pollo, carne, huevos o leche contaminada
- Hortalizas contaminadas
- Contacto fecal-oral entre personas
- Contacto con mascotas infectadas
Incluso animales como perros, gatos, aves y tortugas pueden transmitir la bacteria sin presentar síntomas.
¿Cuál es el tratamiento?
Según la OMS, en los casos graves, el tratamiento principal consiste en:
- Rehidratación
- Reposición de electrolitos perdidos por diarrea y vómitos
Además, la organización aclara que los antibióticos no siempre son recomendados en personas sanas con síntomas leves o moderados.
Sin embargo, podrían ser necesarios en grupos de riesgo.
¿Cómo prevenir la salmonella?
La OMS recomienda:
- Consumir alimentos bien cocinados
- Lavarse frecuentemente las manos
- Evitar leche cruda
- Lavar bien frutas y verduras
- Verificar higiene en establecimientos de comida
- Evitar contaminación cruzada en la cocina
También aconseja prestar especial atención al contacto entre niños pequeños y mascotas que puedan transmitir la bacteria.