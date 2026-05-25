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Detectan peligroso parásito en perros de Costa Rica que también puede afectar a humanos

Científicos ticos confirmaron la presencia de un peligroso parásito en 8 perros que nunca han salido del país.

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Por Eduardo Vega

Un grupo de científicos costarricenses confirmó que un peligroso parásito fue encontrado en perros nacidos y criados en Costa Rica.

Se trata de la Leishmania infantum, un microorganismo que puede enfermar gravemente tanto a perros como a personas, aunque los expertos dejaron claro que no hay motivo para entrar en pánico ni para abandonar a las mascotas.

Un grupo de científicos confirmó por primera vez que un peligroso parásito ya circula en perros nacidos y criados en Costa Rica, algo que antes solo se sospechaba y que ahora quedó demostrado con evidencia científica. Se trata de la Leishmania infantum, un microorganismo que puede enfermar gravemente tanto a perros como a personas, aunque los expertos dejaron claro que no hay motivo para entrar en pánico ni para abandonar mascotas.
Así enferma el parásito a los perritos de nuestro país. (UCR/Cortesía)

La investigación encontró a ocho perros infectados en el país y fue realizada por especialistas de la Universidad de Costa Rica (UCR), la Universidad Nacional (UNA), veterinarios privados y científicos internacionales.

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La microbióloga Alicia Rojas explicó que el hallazgo más importante es que los casos son autóctonos, es decir, los animales nunca salieron del país y aun así se infectaron.

“Ahora sabemos que el parásito sí está circulando aquí y eso nos permite actuar a tiempo”, explicó la experta.

La enfermedad no se transmite directamente de perro a persona. Para que ocurra el contagio, tiene que intervenir un pequeño mosquito conocido popularmente como “ariblanco” o flebótomo, que pasa el parásito de un ser vivo a otro.

Un grupo de científicos confirmó por primera vez que un peligroso parásito ya circula en perros nacidos y criados en Costa Rica, algo que antes solo se sospechaba y que ahora quedó demostrado con evidencia científica. Se trata de la Leishmania infantum, un microorganismo que puede enfermar gravemente tanto a perros como a personas, aunque los expertos dejaron claro que no hay motivo para entrar en pánico ni para abandonar mascotas.
La ciencia tica confirmó que ninguno de los 8 perros había salido del país y sin embargo estaba contagiado. (UCR/Cortesía)

Según los científicos, la detección temprana es una ventaja porque permitirá reforzar controles veterinarios, vigilancia epidemiológica y medidas de prevención antes de que el problema crezca más.

El médico veterinario Víctor Montenegro detalló que muchos perros infectados no presentan síntomas, por lo que pueden convertirse en transmisores silenciosos. Otros sí se enferman gravemente y, si no reciben tratamiento, podrían morir.

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Un grupo de científicos confirmó por primera vez que un peligroso parásito ya circula en perros nacidos y criados en Costa Rica, algo que antes solo se sospechaba y que ahora quedó demostrado con evidencia científica. Se trata de la Leishmania infantum, un microorganismo que puede enfermar gravemente tanto a perros como a personas, aunque los expertos dejaron claro que no hay motivo para entrar en pánico ni para abandonar mascotas.
El parásito afecta fuerte a los perros por eso es importante conocerlo. (UCR/Cortesía)

En humanos, la infección puede afectar órganos delicados como el hígado, el bazo y la médula ósea.

Los expertos insistieron en que la clave está en la prevención y el cuidado responsable de las mascotas.

Entre las recomendaciones están evitar sacar a los perros durante la tarde y la noche —cuando más anda el mosquito—, usar collares y pipetas repelentes, mantener controles veterinarios y hacer pruebas rutinarias.

Un grupo de científicos confirmó por primera vez que un peligroso parásito ya circula en perros nacidos y criados en Costa Rica, algo que antes solo se sospechaba y que ahora quedó demostrado con evidencia científica. Se trata de la Leishmania infantum, un microorganismo que puede enfermar gravemente tanto a perros como a personas, aunque los expertos dejaron claro que no hay motivo para entrar en pánico ni para abandonar mascotas. En la foto El doctor Josué Camacho Campos, investigador de la Escuela de Medicina y Cirugía Veterinaria San Francisco de Asís, la doctora Alicia Rojas Araya, microbióloga de la UCR y el doctor Víctor Montenegro, médico veterinario de la UNA.
En la foto El doctor Josué Camacho Campos (izquierda), investigador de la Escuela de Medicina y Cirugía Veterinaria San Francisco de Asís, la doctora Alicia Rojas Araya, microbióloga de la UCR y el doctor Víctor Montenegro, médico veterinario de la UNA. (UCR/Cortesía)

“Lo peor sería reaccionar con miedo y abandonar animales. Eso no soluciona el problema”, insistió Rojas.

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La investigación ya fue publicada en una revista científica internacional y permitirá que Costa Rica tome decisiones con información más precisa para proteger tanto la salud pública como a los animales.

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Eduardo Vega

Eduardo Vega

Periodista desde 1994. Bachiller en Análisis de Sistemas de la Universidad Federada y egresado del posgrado en Comunicación de la UCR. Periodista del Año de La Teja en el 2017. Cubrió la Copa del Mundo Sub-20 de la FIFA en el 2001 en Argentina; la Copa del Mundo Mayor de la FIFA del 2010 en Sudáfrica; Copa de Oro en el 2007.

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