Mario Zamora, exministro de Seguridad, ya tiene trabajo otra vez

El exministro de Seguridad Pública, Mario Zamora, regresó a la Defensoría de los Habitantes después de que finalizara el gobierno de Rodrigo Chaves.

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Así lo confirmó la Defensoría a la consulta de este medio. Él se reincorporó a la planilla institucional el 9 de mayo, al día siguiente del traspaso de poderes.

Zamora se encuentra laborando como profesional de defensa 3 en la Defensoría desde el 11 de mayo, con un salario bruto de 2.224.215,50 colones.

Mario Zamora regresó a la Defensoría de los Habitantes después de que Laura Fernández anunciara a Gerald Campos como ministro de Seguridad Pública. (Asamblea Legislativa/Asamblea Legislativa)

Cuando la presidenta Laura Fernández anunció su gabinete, sorprendió al revelar que el exministro de Justicia, Gerald Campos, iba a estar a cargo del Ministerio de Seguridad. En ningún momento mencionó el nombre de Mario Zamora en su lista.

Por eso, surgió la duda acerca del futuro de Zamora. De hecho, en una entrevista con el medio El Observador, el exjerarca comentó que iba a continuar ligado al gobierno de Laura Fernández.

“En el plano personal, la señora presidenta anunciará cuál va a ser mi destino en el gobierno. Ya lo hemos conversado, pero dejaré que sea ella quien lo anuncie públicamente, y eso pasará en los próximos días”, dijo, según un artículo de El Observador publicado el 8 de mayo.

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Varios cargos desde hace 28 años

Zamora tuvo varios cargos en la Defensoría desde 1998, según su currículum.

El exjerarca fue jefe de la oficina regional de Guanacaste. Trabajó como oficial en promoción y divulgación de derechos humanos, director de Protección Especial, asesor y director en el despacho de la Defensoría, director del Instituto de Estudios en Derechos Humanos de la Defensoría, entre otros cargos.

Mario Zamora fue ministro de Seguridad en el gobierno de Rodrigo Chaves. Ahora trabaja como profesional de defensa 3 en la Defensoría. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

“A partir del 1.° de enero de 1999, la Defensoría de los Habitantes incorpora dentro de su presupuesto la plaza del señor Zamora Cordero, mediante un traslado horizontal desde el Ministerio de Seguridad Pública”, dijo la Defensoría.

El también abogado fue ministro de Seguridad Pública y de Gobernación y Policía entre 2011 y 2014, durante el gobierno de Laura Chinchilla.

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