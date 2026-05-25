¿Busca casa? Estas entidades ofrecen bonos y financiamiento para comprar vivienda en Costa Rica

Si usted está buscando casa y necesita algún apoyo económico para comprarla, varias entidades financieras cuentan con bonos.

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Los bonos ayudan a las familias a financiar una nueva vivienda en la que quieren construir sus sueños y crear recuerdos. Incluso, algunas personas pueden utilizar el apoyo económico para remodelar o ampliar la casa.

Varias entidades ofrecen bonos de vivienda para aquellas personas que necesitan apoyo financiero para comprar una casa o hacer alguna remodelación. (Banhvi/Cortesía)

Estas son las ofertas de cada entidad:

Grupo Mutual

Grupo Mutual cuenta con el programa Bono-Crédito para Vivienda Sostenible, el cual permite utilizar el bono de vivienda como parte del financiamiento, ya sea como prima o complemento del crédito, con el objetivo de reducir la inversión inicial que deben hacer las familias.

El esquema permite financiar hasta el 90% del valor tasado de la vivienda, con plazos de hasta 30 años.

Esta iniciativa está dirigida a familias que cuentan con capacidad para incorporar crédito dentro del proceso de adquisición de vivienda.

Aplica para casas que incorporen criterios técnico-sostenibles en su construcción, entre ellos ventilación cruzada, aprovechamiento de iluminación natural, uso de luminarias LED, paneles solares, reutilización de aguas, materiales reciclados o áreas verdes con especies autóctonas.

BCR

Banco de Costa Rica informó que cuenta con financiamientos de vivienda con el producto Casa Fácil, con y sin bono.

La entidad señaló que dentro de la estructura del crédito el monto del bono aplica como la prima del crédito.

El crédito + bono aplica el monto del bono aprobado por el BANHVI y sus reformas como prima, y el banco puede financiar el porcentaje restante sin sobrepasar el 90% del valor de la propiedad.

Para recibir este apoyo, se deben cumplir requisitos y condiciones:

Ser asalariado con continuidad de al menos seis meses.

Identificación vigente y en buen estado.

Documentos que respalden sus ingresos.

Ingresos brutos entre ₡318 mil y ₡1.907.000

La aprobación y asignación de este u otros productos queda sujeta al análisis de capacidad de pago del cliente, según el modelo de riesgo del banco. Los montos indicados pueden variar de acuerdo a las condiciones del producto.

En este enlace puede ver más información sobre este programa. Con Casa Fácil, el plazo máximo es de 30 años y la tasa de interés es TBP + 4,00%.

Las entidades financieras ofrecen diferentes tipos de bonos. Para acceder a ellos, se deben cumplir ciertos requisitos. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

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Banco Nacional

Banco Nacional puede ayudar con la gestión para otorgar el Bono de Vivienda del BANHVI. También ofrece financiamiento que puede complementarse con este bono, el cual se puede utilizar como parte de la prima.

Este beneficio aplica para distintos planes de inversión, por ejemplo, la construcción en lote propio, compra de vivienda, adquisición de lote con construcción y remodelación o ampliación.

Para optar por el bono BANHVI, se deben cumplir requisitos como la conformación de núcleo familiar, nivel de ingresos, no ser propietarios de vivienda, no haber recibido un bono previo, que el valor de la solución habitacional no supere los ₡76,5 millones, entre otros.

La entidad señaló que tiene beneficios como descuentos en honorarios profesionales, exoneración del 100% en timbres e impuestos de escritura y reducción de costos en construcción y trámites.

Mucap

Mucap otorga financiamiento por una única vez y bajo distintas modalidades, ya sea por medio del bono ordinario o el bono establecido en el artículo 59 de la Ley 7052 del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda.

Entre las modalidades por las cuales se puede solicitar financiamiento están la construcción en lote propio, compra de vivienda, compra de lote y construcción, Bono de Reparaciones y Mejoras (Bono RAMT), Bono Segunda Planta y Bono Patio.

La entidad señaló que el Bono Ordinario puede ser complementado con un crédito, según la capacidad de pago del beneficiario.

Por otra parte, el bono establecido en el artículo 59 se trata de un subsidio que cubre el 100% del costo de la solución habitacional.

El otorgamiento del financiamiento depende del estrato socioeconómico en que se ubique la persona o familia solicitante. Para eso hay que presentar los ingresos brutos.

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