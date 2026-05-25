Instituto Mixto de Ayuda Social revela dificultades en entrega de nuevos subsidios para niños en pobreza extrema

Miles de niños siguen en espera de recibir un subsidio del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) después de que se suspendiera el programa para nuevos casos por falta de presupuesto.

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Así lo confirmó el IMAS a la Defensoría de los Habitantes.

“La información entregada a la Defensoría señala que a enero de 2026 se registró un faltante aproximado de 1.588.932.500 colones para garantizar la cobertura total asignada.

“Por tal motivo, la Dirección de Desarrollo Social instruyó no realizar la inclusión de casos nuevos o ‘por sustitución’, en tanto se procura que los recursos liberados con los egresos se resguarden para recuperar el presupuesto requerido, con excepción de las personas menores de edad que son beneficiadas con la modalidad de Casas de la Alegría”, añadió.

El IMAS confirmó a la Defensoría que, debido a la falta de presupuesto, suspendieron el subsidio para nuevos casos de niños que están en pobreza extrema. (Shutterstock/Shutterstock)

Debido a la falta de presupuesto, un total de 4.654 niños de entre 0 y 12 años en pobreza extrema están en lista de espera para ser incorporados al Programa de Red de Cuido.

Estos casos están registrados en unidades locales de desarrollo social de Puntarenas, Alajuela, Cristo Rey, barrio Amón, Pavas, Liberia, Sarapiquí, entre otras zonas.

Este programa brinda una ayuda económica a las familias para que los padres en condición de pobreza o vulnerabilidad trabajen o estudien y sus hijos de entre 0 y 12 años, o menores de 18 años con discapacidad, asistan a los servicios de cuidado y desarrollo infantil que ofrecen las Alternativas de Atención.

Por otra parte, el IMAS informó a la Defensoría que hubo un aumento en la cobertura de la Transferencia Monetaria Condicionada (TMC), Cuidado y Desarrollo Infantil (CDI), presentada durante el cuarto trimestre del año pasado.

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“A diciembre de 2025 reportaron 29.198 menores de edad que recibieron el subsidio, que en comparación con el mismo mes del año 2024 correspondió a 26.066, aumento que incidió en la cantidad de población y recursos necesarios para procurar su continuidad durante el año 2026”, comunicó la Defensoría.

IMAS debe garantizar recursos

Ante la situación del subsidio para los nuevos casos, la Defensoría hizo un llamado a las autoridades del IMAS para que se garantice la dotación de recursos financieros que fortalezcan la atención a familias en pobreza.

“Además, se le recuerda al IMAS la obligación del Estado costarricense de promover y garantizar alternativas adecuadas de cuido y atención para personas menores de edad, especialmente en aquellos casos en que sus madres, padres o personas encargadas requieren incorporarse al estudio, al trabajo o a procesos de capacitación para mejorar sus condiciones de vida”, señaló.

La Defensoría hizo un llamado al IMAS para que se garantice la dotación de recursos financieros que fortalezca la atención a familias en pobreza. (Rafael Pacheco Granados)

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