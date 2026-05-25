Si usted tenía cita en la estación de Dekra donde asesinaron a dos guardas, urge que lea esto

Este lunes en la madrugada ocurrió un hecho muy doloroso en una de las estaciones de la empresa Dekra, en la que se hace la revisión técnica de vehículos.

Unos sujetos, que al parecer llegaron a asaltar la estación localizada en El Roble de Puntarenas, mataron a balazos a dos guardas; esa es la versión que se maneja hasta el momento.

Dekra informa que la Estación de El Robles permanecerá cerrada temporalmente. ((Foto con fines ilustrativos))

Los fallecidos son Franklin Hernández Vásquez, de 61 años, y Giovanni Sandí Vega, de 60 años, quienes, en apariencia, trabajaban para una empresa de seguridad privada que daba servicios a compañía encargada de la revisión técnica.

Dekra emitió un comunicado sobre el tema, en el que lamentó lo ocurrido y envió un mensaje de solidaridad a las familias de las dos víctimas.

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OIJ investiga el doble crimen

La empresa alemana también dio a conocer que, a raíz del suceso y las investigaciones que están haciendo los agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) en el lugar, la estación estará temporalmente cerrada.

Dekra dijo que “las citas de inspección técnica se reprogramarán".

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Sobre el suceso o las circunstancias en las que se dio el doble homicidio, Dekra prefirió no referirse por ser un tema que está en investigación judicial.

“El caso se encuentra en manos de las autoridades correspondientes, que actualmente realizan la recopilación de evidencias y diligencias del caso, por lo que no nos referiremos a detalles adicionales en este momento”, informó la empresa.

Las autoridades investigan el hecho en el que resultaron muertos dos guardas. (Facebook)

Por su parte, el OIJ, ya dio una versión de lo que podría haber ocurrido.

“Aparentemente, tres sospechosos ingresaron al lugar por medio de un boquete realizado en la malla del lugar y ahí interceptaron a los ofendidos, a quienes les dispararon en varias ocasiones”, informó la Policía Judicial.

Este mes de mayo le toca la revisión a los vehículos cuyas placas terminan en 5, pero los de placas finalizadas en 6 ya pueden también sacar cita para el chequeo mecánico.