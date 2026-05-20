Conductores reportan algo extraño que está ocurriendo con Dekra y por eso se quedarían sin carro por varios días

Varios conductores llegaron esta mañana a la sede de Dekra en Cartago para una inspección técnica vehicular y no pudieron ser atendidos. Así lo contó José Pablo Montoya, vecino de la provincia brumosa.

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Muchos tienen que llevar sus vehículos a una inspección técnica vehicular en el mes que les corresponde según el número de placa. Este mayo era el turno para aquellos carros con terminación 5.

Antes de ir a alguna sede de Dekra, se debe hacer una cita en el sitio web de la empresa; sin embargo, cuando José Pablo quiso agendarla, se llevó la sorpresa de que en Cartago no habían citas.

Varios conductores esperaron ser atendidos en Dekra de Cartago tras no encontrar citas, pero perdieron el tiempo. (José Pablo Montoya/José Pablo Montoya)

“El 18 de mayo entré a la página y me di cuenta de que no habían citas. Claramente fue una sorpresa, puesto que todavía estamos casi a mitad de mes y ya no hay citas”, dijo.

Él no se rindió y decidió aprovechar esta mañana para ir a la sede ubicada en El Tejar de El Guarco para ver si lo podían atender y pedir respuestas.

“Estuve aproximadamente una hora y 10 minutos en el Dekra de Cartago y no hubo respuesta. Quizás nos podían decir que iban a ver si había alguna cita que se cancelara, pero simplemente dijeron que no había y que no podían atender”, comentó.

La falta de citas en Dekra extrañó mucho a José Pablo, pues es algo que nunca sucede. Esta es la primera vez que él se topa con este problema.

Mientras varios conductores de vehículos con placa 5 no encontraron citas, otros sí lograron conseguir. (José Pablo Montoya/José Pablo Montoya)

Se quedaría sin carro por más de 10 días

Si José Pablo no consigue una cita pronto en otra sede, aunque sea fuera de la Gran Área Metropolitana (GAM), tendrá que guardar su carro y utilizar el transporte público y alguna plataforma de servicio por más de 10 días.

Esto implica una inversión diaria, pues tendría que tomar bus desde Cartago hacia San José y luego montarse en un Uber o DiDi para llegar a su lugar de trabajo.

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El vecino de Cartago tendría que hacer una inversión de aproximadamente 5.000 colones cada día en transporte desde y hacia su casa.

“Las personas que se encuentran con cita pendiente no van a poder realizar su inspección prácticamente porque las citas las están dando hasta junio. Esto va a restringir el tránsito porque sin Dekra no se puede utilizar el vehículo”, dijo.

¿Hay citas en otras sedes?

Este medio hizo el ejercicio de buscar citas en todas las sedes de Dekra y solo encontró pocos espacios en Puntarenas, Santo Domingo de Heredia y Sabalito de Coto Brus para esta y la próxima semana.

El resto de las sedes, como Cartago, Heredia, Alajuelita, Limón, entre otras, no cuentan con citas, por lo que los conductores tendrán que esperar hasta el próximo mes para la inspección o desplazarse a otros lugares para no quedarse sin vehículo por varios días.

En Dekra de Cartago no hay citas para este mayo. Imagen tomada desde el sitio web de la empresa. (Ingrid Hidalgo/Ingrid Hidalgo)

“Soy de Cartago y si en Guápiles hay, tendría que irme hasta allá. Imagínese lo que es tener que sacar casi un día completo para trasladarme hasta ese lugar, que hagan la inspección y devolverme. Es prácticamente un día completo perdido. No es para nada rentable por el consumo de gasolina”, comentó el joven.

Por otro lado, un vecino de Barva de Heredia nos indicó que, en su caso, hace dos semanas logró sacar una cita en Dekra.

En Dekra de Limón no hay citas para este mayo. Imagen tomada desde el sitio web de la empresa. (Ingrid Hidalgo/Ingrid Hidalgo)

¿Qué dice Dekra?

La Teja consultó a Dekra el motivo por el cual no hay citas en la mayoría de sus sedes; sin embargo, la empresa no dio una mayor explicación de lo que está ocurriendo.

No obstante, se limitó a decir que en determinados momentos del mes puede presentarse una mayor demanda de citas en algunas estaciones, fechas u horarios.

“Ante esta dinámica, la empresa mantiene un monitoreo constante de la operación y de la disponibilidad de espacios, con el objetivo de brindar un servicio ordenado, oportuno y eficiente a las personas usuarias”, señaló.

Dekra recomendó a los conductores considerar las diferentes opciones de estaciones, fechas y horarios disponibles.

En Dekra de Sabalito de Coto Brus hay pocas citas para este mayo. Imagen tomada desde el sitio web de la empresa. (Ingrid Hidalgo/Ingrid Hidalgo)

“Reitera su compromiso con la transparencia, la mejora continua y la prestación de un servicio de inspección técnica vehicular seguro, ordenado y accesible para la ciudadanía. Dekra continuará fortaleciendo sus procesos operativos y de atención, en beneficio de las personas usuarias y de la seguridad vial del país”, concluyó.

La empresa comunicó que mantiene habilitados los canales oficiales para la programación de citas a través del sitio web y el call center 4000-1100.

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