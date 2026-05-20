Diputados no fueron los únicos: jerarcas judiciales también debieron entregar celulares

Los diputados de la oposición comentaron este martes 19 de mayo que el gobierno les prohibió ingresar con los celulares a la reunión con Laura Fernández en Casa Presidencial; sin embargo, ellos no fueron los únicos.

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Patricia Solano, magistrada y presidenta de la Sala Tercera, le concedió una entrevista a Telenoticias y compartió detalles sobre el encuentro con la mandataria un día antes de que Fernández se reuniera con los diputados.

Este martes varios diputados, como Claudia Dobles, de la Coalición Agenda Ciudadana, y Abril Gordienko, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), se mostraron indignadas y molestas porque no les permitieron entrar a la reunión con sus celulares y tabletas.

Los diputados y los jerarcas del Poder Judicial no pudieron ingresar a la reunión con sus celulares ni tabletas. (Cortesía de Casa Presidencial/Cortesía de Casa Presidencial)

“A mí me parece una señal francamente hostil el hecho de que no confíen en que no vamos a hacer nada malo con nuestros celulares. Eso de entrada no me agrada”, dijo Gordienko.

Por su parte, Dobles dijo que esta medida no tiene ningún tipo de jurisprudencia, es decir, no se basa en ninguna ley.

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Los jerarcas del Poder Judicial tampoco se salvaron

Solano comentó que les pidieron los celulares antes de ingresar a la sala de reunión con Laura Fernández.

“En la salita que hay antes del salón de sesiones de Casa Presidencial pusieron un recipiente de vidrio y nos pidieron que depositáramos ahí los dispositivos electrónicos. Entonces, en ese momento, por supuesto que llamamos al personal auxiliar que nos acompañaba para entregarles nuestros dispositivos. Y entonces dijeron que no solo celulares, sino también las tablets”, contó la magistrada a Teletica.

La magistrada y presidenta de la Sala Tercera, Patricia Solano, comentó a Teletica que tuvieron que entregar sus celulares antes de ingresar a la sala de reuniones. Fotografía: Lilly Arce. (Lilly Arce/Lilly Arce)

La presidenta de la Sala Tercera afirmó que le revisaron la cartera también y le pasaron un escáner para verificar si tenía algo en su cuerpo.

Casa Presidencial justificó esta medida como parte de los protocolos de seguridad establecidos.

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