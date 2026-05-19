Reunión entre Laura Fernández y diputados tuvo diálogo, enojo, reclamos y hasta un zafis de Rodrigo Chaves

La esperada reunión entre Laura Fernández, presidenta de la República, y los diputados de oposición tuvo de todo: diálogo, enojo, reclamos y hasta un curioso zafis del ministro de la Presidencia y de Hacienda, Rodrigo Chaves, que el Frente Amplio no perdonó.

El primer encuentro fue entre Fernández y la fracción del Partido Liberación Nacional (PLN), el cual tuvo emociones encontradas porque, aunque el jefe de fracción, Álvaro Ramírez, salió satisfecho, la legisladora Janice Sandí se mostró bastante enojada.

Laura Fernández se reunió con las fracciones de oposición y dice que los encuentros fueron productivos. (Casa Presidencial)

Al terminar el encuentro, ella se apartó de sus compañeros y, mientras hablaba con un hombre, hacía gestos con las manos y mantenía una expresión que hacía notar que no estaba nada contenta.

Cuando se le consultó a Sandí a qué se debía la molestia, prefirió no dar declaraciones y dijo que quien hablaría acerca de la reunión sería Álvaro Ramírez, jefe de fracción del PLN.

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“Tras la reunión sostenida esta mañana en Casa Presidencial, la diputada Janice Sandí Morales agradece el espacio de diálogo. Por el momento no brindará declaraciones a la prensa. Cualquier comunicación oficial se compartirá oportunamente”, informó prensa del PLN.

Los liberacionista salieron satisfechos con la atención que les prestó la presidenta. (Casa Presidencial)

Laura Fernández habló de sus prioridades

Ramírez, por su parte, contó, al salir del encuentro, que Fernández dejó muy en claro los proyectos prioritarios para el gobierno, pero que también dio luces de escuchar propuestas de las fracciones de oposición para intentar llegar a acuerdos.

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“Hablamos también de estos temas del ROP, por ejemplo, para avanzar de manera conjunta sobre cómo vamos a ir dándole a esto una ruta de trabajo con base en información que tengamos, que nos permita tomar mejores decisiones, pero por lo menos ella (Laura Fernández) está anuente a abrir ese espacio, cosa que es importante para cumplir las promesas que hicimos en campaña.

“Nos insistieron en temas que a ellos les interesan mucho, como Crucitas, pero en Crucitas nosotros tenemos una versión alternativa de lo que creemos es conveniente hacer ahí, que se puede aprovechar el oro sin dañar el ambiente. Hay una serie de herramientas a nivel internacional”, expresó el diputado.

Rodrigo Chaves tuvo un zafis y le dijo ministra a doña Laura. (Casa Presidencial)

Rodrigo Chaves tuvo un zafis

La segunda reunión fue con los diputados del Frente Amplio y en ella ocurrió un hecho curioso que José María Villalta, jefe de fracción, no perdonó.

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“Como dato interesante, tuvimos ahí al ministro Chaves, quien tuvo un lapsus porque le dijo señora ministra a doña Laura y, bueno, pues ahí se aclaró que es la señora presidenta. Por dicha, en la reunión con quien nosotros conversamos e interactuamos fue con la señora presidenta”, expresó Villalta.

El legislador dijo que ellos le hicieron varias propuestas a la mandataria.

El Frente Amplio encontró puntos de acuerdo con la mandataria. (Casa Presidencial)

“Creo que fue una reunión positiva, que se manejó en el canal del respeto y del diálogo. Me parece que hay disposición o, por lo menos, en esta primera reunión encontramos de ambas partes disposición para dialogar sobre los proyectos de ley y crear un canal de comunicación fluido para hablar sobre los temas legislativos y los grandes problemas del país.

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“Fuimos claros en plantear los temas en los que esta fracción legislativa jamás va a ceder, como, por ejemplo, quitarle derechos y garantías a la ciudadanía, entrar a un barrio castigando o perjudicando a la gente trabajadora, a la gente más bien que sufre el embate del crimen organizado, y le planteamos alternativas a la señora presidenta sobre cómo se puede mejorar la seguridad sin perjudicar los derechos de la ciudadanía”, aseguró.

Villalta dice, además, que la fracción del Frente Amplio y la presidenta encontraron varios puntos de acuerdo en el tema de la violencia que nos afecta y acciones que urge tomar para dar más seguridad a los costarricenses.

José María Villalta contó lo que pasó en la reunión con Laura Fernández

Claudia Dobles y Abril Gordienko entraron indignadas a la reunión

Las diputadas Abril Gordienko, del Partido Unidad Social Cristiana, y Claudia Dobles, de la Coalición Agenda Ciudadana, entraron juntas a la tercera y última reunión y lo hicieron indignadas porque se les prohibió entrar con sus celulares y tabletas.

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Ambas dijeron que no había argumentos jurídicos para la restricción y que era una señal hostil y de desconfianza hacia los legisladores.

Después del encuentro, las dos diputadas tuvieron reacciones positivas sobre lo conversado.

Abril Gordienko y Claudia Dobles se molestaron porque no las dejaron ingresar con el celular a la reunión. (Casa Presidencial)

Ambas señalaron que tocaron el tema de la inseguridad, la Caja y las listas de espera, la educación, entre otros, y aunque no llegaron a acuerdos puntuales, rescataron que la presidenta siempre mostró apertura para escuchar sus ideas.

Laura Fernández hizo dos invitaciones más a los diputados

Fernández dijo, luego de terminar las reuniones, que con todas las bancadas trató los mismos temas y que a todos los legisladores les hizo dos invitaciones.

“Los invité el próximo 29 de mayo, a las 10 de la mañana, a una reunión para analizar temas de seguridad nacional. Ver los mapas de calor de la inteligencia policial, una reunión que será confidencial y vital para empujar la toma de decisiones que necesita Costa Rica para recuperar la paz.

Laura Fernández dice que las reuniones con los diputados fueron productivas

“También les invité a una visita de campo a Crucitas. Quiero que vayamos a caminar la zona y a que vean en carne propia la desgracia nacional que ocurre ahí con el desastre ambiental, económico, de seguridad y de tanto más que solo daño le ocasiona a la zona norte del país", manifestó.