José María Villalta reveló el “lapsus” que tuvo Rodrigo Chaves en la reunión con Laura Fernández

José María Villalta, jefe de fracción del Partido Frente Amplio, calificó como positiva la reunión que tuvo la bancada con la presidenta Laura Fernández.

Al salir del encuentro, él dio sus impresiones y contó algo muy curioso que pasó con el ministro de la Presidencia y de Hacienda, Rodrigo Chaves, quien estuvo presente en el encuentro.

José María Villalta contó algo curioso que le pasó a Rodrigo Chaves en reunión con Laura Fernández. (John Durán)

“Como dato interesante, tuvimos ahí al ministro Chaves, quien tuvo un lapsus porque le dijo señora ministra a doña Laura y, bueno, pues ahí se aclaró que es la señora presidenta. Por dicha, en la reunión con quien nosotros conversamos e interactuamos fue con la señora presidenta”, expresó Villalta.

El legislador dijo que ellos le hicieron varias propuestas a la mandataria.

“Creo que fue una reunión positiva, que se manejó en el canal del respeto y del diálogo. Me parece que hay disposición o, por lo menos, en esta primera reunión encontramos de ambas partes disposición para dialogar sobre los proyectos de ley y crear un canal de comunicación fluido para hablar sobre los temas legislativos y los grandes problemas del país.

“Fuimos claros en plantear los temas en los que esta fracción legislativa jamás va a ceder, como, por ejemplo, quitarle derechos y garantías a la ciudadanía, entrar a un barrio castigando o perjudicando a la gente trabajadora, a la gente más bien que sufre el embate del crimen organizado, y le planteamos alternativas a la señora presidenta sobre cómo se puede mejorar la seguridad sin perjudicar los derechos de la ciudadanía”, aseguró.

José María Villalta contó lo que pasó en la reunión con Laura Fernández

Puntos de acuerdo

Villalta dice que la fracción del Frente Amplio y la presidenta encontraron varios puntos de acuerdo.

“Le planteamos varios proyectos de ley importantes para fortalecer la lucha contra el crimen organizado, perseguir las organizaciones criminales, sancionar a funcionarios públicos que se vinculan o facilitan el narcotráfico; el tema del levantamiento del secreto bancario más rápido para perseguir al crimen organizado y, en general, tuvimos una discusión muy interesante en la que hay puntos de coincidencia en el tema de seguridad.

“En el tema de Crucitas le planteamos al gobierno la necesidad de ponerlo sobre la mesa. El proyecto de ley que el Frente Amplio ha presentado es una propuesta seria, técnica, fundamentada, que permite resolver el problema de la minería ilegal protegiendo el ambiente, pero además generando recursos para las comunidades locales. Aborda el problema de seguridad, pero es una solución mucho más rápida y mucho más efectiva que el proyecto del gobierno, que más bien haría más grande el problema”, agregó el diputado.

También tocaron el tema de un proyecto de ley para resolver el faltante de agua en varias comunidades que tiene situaciones específicas con Acueductos y Alcantarillados (AyA).

“Esperamos que en el futuro podamos tener otros y mantener un canal de diálogo respetuoso, siempre defendiendo esas líneas claras que hemos marcado de derechos de las costarricenses que no podemos retroceder, que no podemos eliminar y que tenemos que resguardar, buscando siempre acuerdos para avanzar en los grandes temas que preocupan a la ciudadanía, como la salud, la seguridad, la educación y todos los otros temas que preocupan al Frente Amplio”, manifestó Villalta.