Abril Gordienko y Claudia Dobles están indignadas por prohibición de entrar con el celular a reunión con presidenta

Las diputadas Abril Gordienko, del Partido Unidad Social Cristiana, y Claudia Dobles, de la Coalición Agenda Ciudadana, están indignadas y molestas porque se les prohibió entrar con sus celulares y tabletas a la reunión con la presidenta, Laura Fernández.

Ellas dicen que no comprenden el por qué de la restricción y aseguran que no tiene un sustento legal por tratarse de un encuentro político.

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Claudia Dobles se molestó porque no la dejaron ingresar con el celular a reunión con presidenta (John Durán)

“A mí me parece una señal francamente hostil el que no confíen en que no vamos a hacer nada malo con nuestros celulares. Eso de entrada no me agrada”, manifestó la diputada Gordienko.

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Dobles también se quejó de la limitación y dijo que la Casa Presidencial es un espacio público que pertenece a todos los costarricenses, por lo que ve bien la restricción.

Abril Gordienko también se mostró molesta con la restricción. (John Durán)

“Llama poderosamente la atención que nos dijeron que nos van a quitar los celulares y también las tabletas. Esto no tiene ningún tipo de jurisprudencia; es decir, esto no se basa en ninguna ley.

“Pareciera que hay suspicacias y falta de confianza en lo que se puede hacer con un celular aquí. Tal vez ellos han tenido malas experiencias, pero esas experiencias han sido con gente de su propio gabinete”, argumentó la legisladora, quien le tuvo que dar el celular a un asesor antes de entrar a la reunión.