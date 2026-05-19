Claudia Dobles tiene muy claro lo que le dirá a Laura Fernández en la reunión que tendrá con ella

Claudia Dobles, diputada de Coalición Agenda Ciudadana, reveló qué es lo que piensa decirle a la presidenta Laura Fernández en la reunión que tendrá este martes con ella en Casa Presidencial.

La mandataria citó a todos los diputados de oposición a diferentes horas para negociar proyectos de ley de gran importancia para el país y a Claudia la recibirá a las 11 a. m.

En esa misma reunión estará presente también la diputada Abril Gordienko, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC); a ellas las recibirá juntas por ser las únicas representantes de sus fracciones.

Claudia Dobles se reunirá este martes con Laura Fernández (Asamblea Legislativa)

Claudia dice que espera que la reunión sea de mucho provecho.

“La expectativa es que este sea un espacio genuino de trabajo de manera transparente y que busque resultados para Costa Rica.

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“Los temas más importantes para nosotros siguen siendo los mismos, posiblemente el más urgente, seguridad, en donde nosotros queremos ponerle sobre la mesa a la presidenta proyecto de ley que hemos presentado y que no están en este momento convocados: uno para mejorar los procesos de prisión preventiva y otro para el lavado de dinero y la legitimación de capitales, cosa que vimos el día de ayer con el OIJ, con una banda que justamente hacía esto”, expresó Dobles.

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Claudia Dobles revela qué le dirá a Laura Fernández en la reunión

La legisladora dijo además que tocará los temas de educación, las listas de espera de la Caja y el costo de la vida.

“Costa Rica requiere menos pleito, más resultados y para dar resultados se necesita trabajo en equipo y diálogo”, aseguró.