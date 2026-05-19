Alerta por aumento en número de personas que padecen del “asesino silencioso” y no lo saben

La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) alerta que está creciendo el número de personas que padecen una peligrosa enfermedad a la que llaman el “asesino silencioso” y no lo saben.

Se trata de la hipertensión o presión alta. La institución informó que cerca de 1.134.000 pacientes reciben tratamiento contra la hipertensión arterial en la red de servicios de salud de la Caja y advierte sobre un aumento en la cantidad de personas con hipertensión descompensada o que desconocen padecer esta enfermedad.

Cada vez más personas padecen hipertensión y no lo saben. (Albert Marín)

La Encuesta Vigilancia de los Factores de Riesgo Cardiovascular 2024 evidenció un incremento en el porcentaje de la población hipertensa no compensada, así como el registro de personas que desconocen ser hipertensas.

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De acuerdo con el doctor Roy Wong McClure, epidemiólogo de la subárea de Vigilancia Epidemiológica y coautor del documento, la determinación de la prevalencia de la hipertensión arterial; es decir, las personas que la padecen, contempló tanto la hipertensión diagnosticada como la no diagnosticada.

En la población general encuestada, tres de cada diez personas reportaron haber sido diagnosticadas previamente con hipertensión arterial.

Esta enfermedad es conocida como el asesino silencioso. (Pixabay.com)

Los riesgos de padecer la enfermedad aumentan con la edad

Según la Caja, la cantidad de gente con hipertensión aumentó con la edad. Desde dos de cada diez en personas de 20 a 39 años, hasta cuatro de cada diez en el grupo de 40 a 64 años y siete de cada diez en personas de 65 años o más.

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El grupo de edad que más padece presión alta es el de 65 años o más, con un 68% (68 de cada 100 personas). Asimismo, la prevalencia de hipertensión no diagnosticada fue mayor en este mismo grupo de edad, con un 18% (18 de cada 100 personas), seguido del grupo de 40 a 64 años, con un 15% (15 de cada 100 personas).

Además, la hipertensión no diagnosticada evidenció que la mayor prevalencia se presentó en el grupo de edad mayor de 65 años: dos de cada diez personas en la población general, con mayor presencia de no alcanzar el control adecuado en la población masculina.

Las comidas altas en grasa favorecen la presión alta. (Shutterstock)

Muchos pacientes diagnosticados no logran ser controlados

La encuesta evidenció también que en la población total con hipertensión arterial diagnosticada se alcanzó el nivel meta de compensación en siete de cada diez personas, lo cual indica que 30 de cada 100 de las personas hipertensas, a pesar de conocer su condición, no alcanzaron niveles adecuados que eviten alteraciones futuras en su salud.

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Por otra parte, en el grupo de 20 a 39 años se observó un alto nivel de control de la enfermedad: 80 de cada 100 pacientes diagnosticados, en contraste con un 19% (19 de cada 100 pacientes) de hipertensión no compensada.

En el grupo de 40 a 64 años, la proporción de hipertensión compensada es del 56% (56 de cada 100), y la hipertensión no compensada del 43% (43 de cada 100).

Hacer ejercicio ayuda a prevenir la peligrosa enfermedad. (Mayela López)

Asesino silencioso

La hipertensión suele denominarse el asesino silencioso porque, por lo general, no presenta síntomas, pero aumenta significativamente el riesgo de infarto, accidente cerebrovascular, enfermedad renal y muerte prematura.

La detección temprana, el control regular y el tratamiento continuo pueden prevenir la mayoría de las complicaciones relacionadas con la hipertensión.

El doctor Wong recordó que mantener un peso saludable, realizar actividad física de manera regular, evitar el tabaquismo, reducir el consumo de sal, incorporar hábitos saludables desde edades tempranas y realizar controles periódicos constituyen medidas fundamentales para prevenir y controlar este padecimiento.