Rodrigo Chaves volvió a la Asamblea Legislativa, pero de una forma diferente y con una nueva tarea

Rodrigo Chaves, ministro de la Presidencia y de Hacienda, llegó este lunes a la Asamblea Legislativa para reunirse con los diputados del Partido Pueblo Soberano (PPSO).

El encuentro empezó a eso de la 1 p. m. y se extendió hasta pasadas las 2 de la tarde. Chaves no dio declaraciones a la prensa ni al llegar ni al retirarse del Congreso.

Una de las funciones del ministro de la Presidencia es ser el enlace entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo. Chaves llegó al Congreso con la tarea de reunirse con los nuevos legisladores de su partido, para hablar de los proyectos de ley de interés para el gobierno.

Reunión Rodrigo Chaves se reunió con los diputados oficialistas para hablar de las prioridades del Gobierno. (Mayela López)

Nogui Acosta dio detalles del encuentro

Quien sí dio detalles del encuentro fue Nogui Acosta, jefe de fracción de los oficialistas.

El diputado comentó que el ministro de la Presidencia quiere tener cercanía con la fracción oficialista.

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“Conversamos sobre las prioridades, sobre los objetivos que tenemos como gobierno y particularmente lo que va a pasar estos tres meses, en donde la agenda la controla el Poder Ejecutivo.

“La convocatoria hace evidente cuáles son las prioridades: alianzas público-privadas, el tema de Crucitas, la Marina de Limón, Ciudad Gobierno; esos son los proyectos que van a seguir convocados y que son los que nos ocupan ahora.

Nogui Acosta contó cuáles fueron los temas tratados en el encuentro. (Mayela López)

Está satisfecho con el trabajo de los diputados

Acosta dijo que Chaves también les manifestó que está satisfecho con el trabajo que han hecho hasta el momento los nuevos legisladores oficialistas.

“Nos dijo que el trabajo que hemos venido haciendo ha sido coherente. La aprobación de los préstamos fue bien importante porque crea una buena condición al gobierno para trabajar y que vamos a continuar en esta coordinación en los siguientes meses”, expresó el legislador.

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Sobre la reunión que tendrá este martes Laura Fernández con los diputados de oposición, Nogui dijo que espera que salgan buenos acuerdos.

“Es evidente que las prioridades del país ya están claras y lo que necesitamos son acuerdos y esos acuerdos políticos tienen que basarse en incorporar todas las observaciones o las propuestas de los diferentes sectores.

“Creo que el país está en un momento en el cual va a tener que tomar decisiones y yo creo que lo importante es que todos nos sintamos representados”, expresó Acosta.

Nogui Acosta contó lo que pasó en la reunión con Rodrigo Chaves

No hay acuerdo para elegir magistrados

En cuanto al tema de la elección de los magistrados suplentes de la Sala Constitucional que tanto urgen, el jefe de fracción oficialista dice que aún no hay acuerdos al respecto.

“Seguimos en un impasse en el cual no hay magistrados que, digamos, reflejen los intereses de todos los partidos políticos y por eso no hemos tenido consenso, así que estaremos discutiendo el tema en jefes de fracción en esta semana.

Sobre cada cuánto llegará el ministro Chaves a reunirse con los diputados de gobierno, Acosta dijo que tendrán contacto con él a diario y se espera que las visitas sean periódicas, cada uno o dos meses, según las prioridades que se tengan.